Serena Williams voelt zich beter dan gedacht na langverwachte rentree

"Ik voel me beter dan ik had verwacht en heb het idee dat ik op de juiste weg ben", zei de Amerikaanse nadat ze met zus Venus in het dubbelspel een nederlaag zonder gevolgen leed tegen Demi Schuurs en Lesley Kerkhove.

"Ik wist niet precies wat ik kon verwachten en misschien viel het me daarom mee. Ik had niet gedacht dat ik al zoveel kracht in mijn service zou hebben."

In het najaar beviel Williams van dochter Alexis Olympia. Sindsdien speelde ze alleen een demonstratiepartij tegen Jelena Ostapenko in december.

De voormalig nummer één van de wereld maakte voor het eerst sinds april 2015 haar opwachting in de Fed Cup en speelde haar eerste officiële partij sinds ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef.

Lastig

Bij de ontmoeting van de zusjes Williams met Schuurs en Kerkhove in het dubbelspel was dochter Alexis Olympia aanwezig en dat was even wennen voor de 36-jarige Serena.

"Ik deelde mijn tijd nooit heel strikt in, maar daar moet ik nu meer over nadenken. Dit is de eerste keer dat ik met mijn dochter op reis was. Het was lastig en ik moet er nog aan wennen", gaf ze toe.

Williams moest zich vorige maand nog afmelden voor de Australian Open. Ze komt vermoedelijk begin volgende maand weer in actie bij het WTA-toernooi van Indian Wells.

Oranje leed de zevende nederlaag tegen de VS in Fed Cup-verband. De Nederlandse vrouwen wonnen alleen in 1967 en 1997.