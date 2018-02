Fed Cup-team in eerste ronde strijdend ten onder tegen titelverdediger VS

De tweestrijd zat er na het verlies van Richel Hogenkamp tegen Venus Williams al op. In het daaropvolgende dubbelspel trokken Demi Schuurs en Lesley Kerkhove tegen de zusjes Serena en Venus Williams wel aan het langste eind.

Hogenkamp was zaterdag al niet opgewassen tegen de Amerikaanse kopvrouw CoCo Vandeweghe, terwijl Arantxa Rus de eerste partij in het Amerikaanse Asheville al van de oudste Williams-zus had verloren.

Waar Hogenkamp het Vandeweghe op zaterdag al moeilijk had gemaakt, ging ze een dag later ook tegen de nummer acht van de wereld strijdend ten onder: 5-7 en 1-6.

Hogenkamp, die op de wereldranglijst 100 plaatsen lager staat dan Williams, knokte zich in de eerste set terug van een break achterstand en kreeg op 5-5 zelfs kans op een nieuwe break. Die wist ze echter niet te benutten, waarna ze op 5-6 haar service inleverde en daarmee ook de set.

Frankrijk

In de tweede set keek de Doetinchemse wederom tegen een vroege achterstand aan. Die wist ze niet meer goed te maken. Het was juist Williams die Hogenkamp opnieuw wist te breken en de tweede set met 6-1 binnen wist te slepen.

In het dubbelspel redden Kerkhove en Schuurs de Nederlandse eer. Voor Serena Williams, onlangs moeder geworden, betekende het haar eerste officiële wedstrijd in een jaar tijd. De 36-jarige Amerikaanse oogde nog wat onwennig en was met haar zus in twee sets geen partij voor het Nederlandse koppel: 6-2 en 6-3. De vierde enkelspelpartij tussen Rus en Vandeweghe werd geschrapt.

Kiki Bertens ontbrak tegen de VS. De kopvrouw van Nederland vond het duel met de titelverdediger niet in haar toernooischema passen. Door de nederlaag moet de ploeg van captain Paul Haarhuis een play-off spelen om zich te handhaven op het hoogste niveau. De Amerikaanse vrouwen treffen in de halve finale Frankrijk.

Het was voor Nederland de zevende nederlaag tegen de VS in Fed Cup-verband. De Nederlandse vrouwen wonnen alleen in 1967 en 1997.