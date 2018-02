Haase en Middelkoop pakken dubbeltitel in aanloop naar Rotterdam

Haase en Middelkoop gaven daarmee alvast hun visitekaartje af met het oog op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, waar ze komende week ook een duo vormen. Haase treedt in Ahoy ook aan in het enkelspel.

Nadat Haase en Middelkoop, in Sofia als vierde geplaatst, de eerste set nipt uit handen hadden gegeven, kwamen ze sterk terug. Eén break bleek genoeg om de tweede set te winnen, waarna de Nederlanders via een supertiebreak de zege op de nummers twee van de plaatsingslijst veiligstelden.

Haase kwam in de Bulgaarse hoofdstad ook in actie in het enkelspel, maar sneuvelde daar al in de eerste ronde. De Roemeen Marius Copil versloeg de Haagse nummer 42 van de wereld woensdag met 7-6 (5) en 6-4.

Rotterdam

De 30-jarige Haase en de vier jaar oudere Middelkoop veroverden begin dit jaar hun eerste ATP-titel als dubbelpartners. De twee waren in januari de besten in de Indiase stad Pune.

In Rotterdam werden Haase en Middelkoop door de organisatie toegelaten met een wildcard. Ze stuiten in de eerste ronde met Jasper Smit en Jesse Timmermans meteen op een ander Nederlands duo.