Van Rijthoven strandt in laatste kwalificatieronde ABN Amro-toernooi

De pas 20-jarige Van Rijthoven was in twee sets niet opgewassen tegen Bemelmans. De Brabander verloor met 6-4 en 6-3. Bemelmans mag nu in de openingsronde aantreden tegen Roger Federer, de grote favoriet voor de titel.

Van Rijthoven, de nummer 1314 van de ATP-ranglijst, had zich in de eerste kwalificatieronde nog ontdaan van de Italiaan Thomas Fabbiano.

Door de uitschakeling van Van Rijthoven zijn er slechts drie Nederlanders actief in het enkelspel in Rotterdam. Robin Haase speelt in de eerste ronde tegen de met een wildcard toegelaten Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor, ook uitgenodigd door toernooidirecteur Richard Krajicek, treft Stan Wawrinka.

Voor twee andere landgenoten was de openingsronde van het kwalificatietoernooi al het eindstation. Botic van de Zandschulp verloor van Nicolas Mahut en Scott Griekspoor moest buigen voor Andreas Seppi.

Klizan

Diezelfde Seppi redde het zelf zondag ook niet. De Italiaan ging ten onder tegen Martin Klizan, de Slowaakse kampioen van 2016. De Fransman Mahut werd naar huis gestuurd door de Rus Daniil Medvedev. Zijn landgenoot Pierre-Hugues Herbert versloeg Ricardas Berankis uit Litouwen.

Het hoofdtoernooi begint maandag in Ahoy. Twee dagen later treedt Federer aan in Rotterdam. Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga is er vanwege een blessure niet bij.