Haarhuis heeft door 'zure' achterstand hard hoofd in winst Fed Cup-team

De 25-jarige Hogenkamp trok na drie spannende sets aan het kortste eind tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe, nadat Arantxa Rus al had verloren van Venus Williams.

Het gevoel dat bij captain Haarhuis overheerste was teleurstelling over de achterstand. "En dat tegen zo'n team. Terwijl je ook serieus een kans had om op 1-1 te komen", baalt hij voor de camera van Ziggo Sport.

"Het was al moeilijk om drie van de vijf wedstrijden te winnen, maar drie van de drie is nog moeilijker", besefte Haarhuis, die weet dat Oranje is uitgeschakeld als Hogenkamp in de eerste enkelpartij van zondag verliest van Venus Williams.

Zuur

Volgens de captain was het vooral zuur dat Hogenkamp moest buigen voor Vandeweghe. "Absoluut, ontzettend jammer. Ze begon een beetje ongelukkig, door van de eerste vijf games er maar eentje te winnen, terwijl ze ze ook alle vijf had kunnen winnen."

"Uiteindelijk was ze mentaal heel sterk, draaide ze het toch heel goed om en won ze de eerste set. Daarna kwam ze 3-0 voor en had ze een breakpoint. Als ze dat benutte ging ze naar 4-0, kwam ze in een flow en zou ze het echt niet meer weggeven."

Vandeweghe, de nummer zeventien van de wereld, sloeg echter een ace en trok de tweede set via een tiebreak alsnog naar zich toe. Ook de derde en beslissende set ging naar de Amerikaanse, die vorig jaar de halve finales haalde op de Australian Open en US Open.

"Dat is wel de kracht van dat meisje", aldus Haarhuis. "Maar het is wel heel zuur dat je zo goed speelt, toch die kansen creëert en uiteindelijk weer met lege handen achterblijft."

Serena Williams

Hogenkamp krijgt zondag om 19.00 uur de kans de Nederlandse hoop levend te houden door te winnen van Venus Williams. Daarna speelt Rus nog tegen Vandeweghe en spelen Demi Schuurs en Lesley Kerkhove in het dubbelspel tegen Serena Williams, die na ruim een jaar afwezigheid haar officiële rentree maakt.

De winnaar van de ontmoeting plaatst zich voor de halve finales van de Wereldgroep. De verliezer moet in een play-off lijfsbehoud veiligstellen. Vorig jaar lukte Nederland dat door te winnen van Slowakije.