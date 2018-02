Titelverdediger Tsonga meldt zich geblesseerd af voor ABN Amro-toernooi

Tsonga moest zaterdag in Montpellier opgeven in de halve finales. De nummer drie van de plaatsingslijst had de eerste set tegen zijn landgenoot Lucas Pouille met 6-1 gewonnen en kreeg zelfs twee matchpoints in de tweede bij 5-3, maar toen liet het lichaam de 32-jarige Tsonga in de steek.

Het is nog onbekend wie de plek van Tsonga, die vorig jaar in de finale te sterk was voor David Goffin, inneemt in Rotterdam. Dat wordt een zogenoemde 'lucky loser' uit de kwalificaties.

Tsonga liet eerder deze maand de ontmoeting van Frankrijk met Nederland in de eerste ronde van de Davis Cup aan zich voorbijgaan. De nummer negentien van de wereld kampte toen met een knieblessure.

Sterk bezet

Ondanks de afmelding van Tsonga blijft het deelnemersveld in Ahoy sterk bezet. Met Roger Federer, Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en Goffin doen er vier spelers uit de top tien mee.

Tevens komen er met Robin Haase, Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor in ieder geval drie Nederlanders in actie. Tim van Rijthoven kan zich zondag via de kwalificaties nog plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Haase en De Bakker staan in de eerste ronde tegenover elkaar. Griekspoor neemt het op tegen de Zwitser Stan Wawrinka, de mondiale nummer vijftien. Federer treft in zijn eerste partij een speler uit het kwalificatietoernooi.

