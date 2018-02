Fed Cup-team op 2-0 achterstand na eerste dag in VS

Arantxa Rus slaagde er op het hardcourt in Asheville niet in om te stunten tegen Venus Williams, de nummer acht van de wereld. De speelster uit Monster, zelf de mondiale nummer 127, verloor met 1-6 en 4-6. Voor Williams was het haar duizendste partij als prof.

Later op de avond leek Richel Hogenkamp (108e op de WTA-ranking) op weg naar een stunt tegen Coco Vandeweghe, maar ze kon het uiteindelijk net niet bolwerken tegen de nummer zeventien van de wereld. Het werd 6-4, 6-7 (6) en 3-6.

De andere twee enkelpartijen staan zondag op het programma, waarna het dubbelspel wordt afgewerkt als de beslissing dan nog niet gevallen is. Tijdens die dubbelpartij maakt 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams haar rentree.

Bertens

Kiki Bertens ontbreekt tegen de VS. De kopvrouw van Nederland vindt het duel met de titelverdediger niet in haar toernooischema passen.

Nederland en de Verenigde Staten speelden acht keer eerder tegen elkaar in de Fed Cup. De Nederlandse vrouwen wonnen maar twee van die ontmoetingen, in 1967 en 1997.

Bij winst op de VS bereikt Oranje direct de halve finales van de Fed Cup. Bij een nederlaag moet de ploeg van captain Paul Haarhuis later dit jaar een play-off spelen voor lijfsbehoud in de Wereldgroep.