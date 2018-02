Haase treft De Bakker op ABN Amro-toernooi, Federer tegen qualifier

De loting werd verricht door onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam.

Haase en De Bakker stonden twee keer eerder tegenover elkaar op ATP-niveau en wonnen beiden eenmaal. De laatste keer was in 2016 in het Zwitserse Gstaad, waar de 30-jarige Haase in drie sets aan het langste eind trok.

Vorig jaar betekende de tweede ronde het eindstation voor Haase in Ahoy. Toen moest de nummer 42 van de wereld zijn meerdere erkennen in David Goffin. De 29-jarige De Bakker, die als de mondiale nummer 356 een wildcard kreeg voor het toernooi, was in 2017 niet van de partij.

Griekspoor

Tallon Griekspoor, de derde Nederlander in het hoofdtoernooi, trof het niet bij de loting. De 21-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep, die de 262e plaats bezet op de wereldranglijst, stuit in de eerste ronde op Stan Wawrinka, de mondiale nummer vijftien.

De winnaar van de partij tussen Griekspoor en Wawrinka speelt in de tweede ronde tegen Haase of De Bakker. Net als Federer begint titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga het toernooi tegen een qualifier.

Federer maakte afgelopen woensdag pas bekend dat hij meedoet aan het ABN Amro-toernooi. De 36-jarige Zwitser, die in januari op de Australian Open zijn twintigste Grand Slam-titel veroverde, doet op basis van een wildcard mee.

Als Federer de halve finales bereikt in Rotterdam, neemt hij de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rafael Nadal. Daarmee zal hij voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de hoogste positie op de ATP-ranking bekleden.

Top tien

In totaal doen er vier spelers uit de top tien van de wereldranglijst mee. Grigor Dimitrov (ATP-4) opent zijn toernooi tegen de Japanner Yuichi Sugita, Alexander Zverev (ATP-5) speelt tegen David Ferrer en David Goffin (ATP-7) ontmoet de Fransman Benoit Paire.

Nick Kyrgios meldde zich donderdag af voor het ABN Amro-toernooi. De nummer achttien van de wereld heeft te veel last van zijn elleboog.

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi vindt plaats van 12 tot en met 18 februari.