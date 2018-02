Fed Cup-team treft Serena Williams alleen in dubbelspel tegen VS

Williams maakt na ruim een jaar afwezigheid haar rentree op de tennisbaan. Voor de voormalig nummer één van de wereld wordt het haar eerste officiële optreden sinds ze in januari 2017 de Australian Open op haar naam schreef.

In het najaar beviel Williams van dochter Alexis Olympia. Sindsdien speelde ze alleen een demonstratiepartij tegen Jelena Ostapenko in december. Ze maakt voor het eerst sinds april 2015 haar opwachting in de Fed Cup.

In het dubbelspel vormt Williams een duo met Lauren Davis. Het Amerikaanse koppel treft zondag op het hardcourt in Asheville Lesley Kerkhove en Demi Schuurs.

Rus

In de eerste enkelpartij neemt Arantxa Rus het zaterdag om 19.00 uur op tegen Venus Williams. De 27-jarige speelster uit Monster bezet de 127e plaats op de wereldranglijst, terwijl de tien jaar oude Amerikaanse de mondiale nummer acht is.

Daarna speelt Richel Hogenkamp tegen CoCo Vandeweghe. De 25-jarige Doetinchemse is als nummer 108 van de wereld de kopvrouw bij het Nederlands team. Vandeweghe bekleedt de zeventiende plek op de WTA-ranking.

De andere twee enkelspelpartijen staan zondag op het programma, waarna het dubbelspel als laatste wordt afgewerkt.

Bertens

Kiki Bertens maakte een maand geleden al bekend dat ze niet in actie zal komen tegen de VS. De kopvrouw van Nederland vindt het duel met de titelverdediger niet in haar toernooischema passen.

Nederland en de Verenigde Staten speelden acht keer eerder tegen elkaar in de Fed Cup. De Nederlandse vrouwen wonnen maar twee van die ontmoetingen, in 1967 en 1997.

Bij winst op de VS bereikt Oranje direct de halve finales van de Fed Cup. Bij een nederlaag moet de ploeg van captain Paul Haarhuis later dit jaar een play-off spelen voor lijfsbehoud in de Wereldgroep.