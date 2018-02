Fed Cup-captain verwacht veel van Williams in ontmoeting met Nederland

"Ze is net terug", zei Rinaldi dinsdag op een persconferentie. "Na de geboorte van haar dochter is het zo snel gegaan. Ze is zeer professioneel en wil graag spelen voor haar land. Ze zal er klaar voor zijn."

Williams zag in januari nog af van een rentree bij de Australian Open. Sindsdien heeft de 36-jarige Amerikaanse hard gewerkt. Ze maakt voor het eerst sinds april 2015 haar opwachting in de landenwedstrijd.

Williams won al haar dertien voorgaande enkelpartijen in de Fed Cup. In het dubbelspel won ze drie van haar vier partijen.

Haarhuis

Nederland, dat zonder Kiki Bertens aantreedt, en de Verenigde Staten staan in Asheville tegenover elkaar in de eerste ronde van de Wereldgroep.

Richel Hogenkamp (108e op de WTA-ranking), Arantxa Rus (124e), Lesley Kerkhove (165e) en Demi Schuurs (32e op de ranglijst voor het dubbelspel) nemen het op tegen Serena (geen ranking meer) en Venus Williams (achtste), CoCo Vandeweghe (zeventiende) en Lauren Davis (62e).

"We zijn de underdogs", weet de Nederlandse captain Paul Haarhuis. "Hoe vaak verliest Serena van iemand buiten de top tien of top twintig, laat staan van iemand buiten de top honderd? Maar we moeten erin blijven geloven dat alles mogelijk is."

"Zelfs als Amerika met vijf andere spelers zou beginnen, blijven wij de underdog. De kansverhouding is niet in ons voordeel. Maar als we winnen is dit de grootste nederlaag in de Amerikaanse tennisgeschiedenis", aldus Haarhuis.

De loting voor de ontmoeting tussen de VS en Nederland moet nog verricht worden. Alle partijen worden op zaterdag en zondag afgewerkt.