Kyrgios meldt zich met elleboogblessure af voor ABN Amro-toernooi

De afmelding van Kyrgios komt een dag nadat de toernooiorganisatie bekendmaakte dat Roger Federer aan de deelnemerslijst is toegevoegd. De 36-jarige Zwitser won vorige maand de Australian Open en wordt opnieuw de nummer één van de wereld als hij in Rotterdam de halve finales haalt.

Kyrgios, de huidige nummer veertien van de wereldranglijst, kreeg vorige week in het Davis Cup-duel tussen Australië en Duitsland last van zijn elleboog. Dat gebeurde in de partij tegen Alexander Zverev, die hij in drie sets verloor.

"De dag na de wedstrijd tegen Zverev voelde ik nog steeds pijn. Ik denk niet dat het heel ernstig is, maar het is verstandig om nu een week rust te nemen en te bekijken of het daarna beter gaat", aldus de Australiër.

Deelnemersveld

De 22-jarige Kyrgios meldde zich vorig jaar ook al af in Rotterdam. Hij wordt dit jaar vervangen door Viktor Troicki. De Serviër is de nummer 67 van de wereldranglijst.

Met onder anderen Federer, Grigor Dimitrov, Zverev, David Goffin, Stan Wawrinka, Tomas Berdych, Richard Gasquet, David Ferrer en titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga heeft toernooidirecteur Richard Krajicek een zeer sterk deelnemersveld weten te creëren.

Robin Haase, Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor zorgen in het enkelspel voor de Nederlandse inbreng in het Rotterdamse Ahoy.

De 45e editie van het ABN Amro World Tennis Tournament begint op maandag en duurt tot en met zondag de 18e.