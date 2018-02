Federer zegt op laatste moment deelname toe aan ABN Amro-toernooi

Het is de negende keer dat Federer in actie zal komen in Rotterdam. Hij schreef het toernooi in 2005 en 2012 op zijn naam. De 36-jarige Zwitser doet op basis van een wildcard mee.

Als Federer de halve finales bereikt in Ahoy, neemt hij de eerste plaats op de wereldranglijst over van Rafael Nadal. Daarmee zal hij voor het eerst sinds 29 oktober 2012 weer de hoogste positie op de ATP-ranking bekleden.

In 2013 kwam Federer voor het laatst in actie in Rotterdam. Destijds werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door de Fransman Julien Benneteau.

Speciaal

"Het toernooi is speciaal voor mij", zegt hij op de website van het ABN Amro-toernooi. "Ik herinner me de eerste keer dat ik er speelde in 1999, omdat het één van de eerste toernooien was waar ik de kans kreeg om op het hoogste niveau te spelen."

Toernooidirecteur Richard Krajicek is dolblij met de komst van Federer, die in januari voor de zesde keer in zijn carrière de Australian Open won. "Het is geweldig dat Roger er last-minute voor heeft gekozen om naar het ABN Amro-toernooi te komen", laat Krajicek weten.

"De afgelopen twaalf maanden hebben zijn enorme drive getoond, het is volkomen logisch dat hij wil profiteren van zijn huidige vorm, we zijn natuurlijk enorm blij met deze buitenkans en zien het als een kroon op ons 45-jarig jubileum."

Top tien

Door de deelname van Federer zijn er volgende week vier spelers uit de top tien van de wereldranglijst te zien in Rotterdam. Eerder lieten Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en David Goffin weten van de partij te zijn. Ook titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga, Stan Wawrinka en Nick Kyrgios behoren tot het deelnemersveld.

Afgelopen maandag deelde de organisatie van het ABN Amro-toernooi wildcards uit aan Thiemo de Bakker en Tallon Griekspoor. Robin Haase is de derde Nederlander die meedoet in Ahoy.

De 45e editie van het ABN Amro-toernooi vindt plaats van 12 tot en met 18 februari.