Haase verliest van Roemeen Copil in eerste ronde Sofia

Copil, de nummer 93 van de wereld, won de eerste set in de tiebreak en had in de tweede set voldoende aan één break om de partij naar zich toe te trekken.

Haase had weinig tijd om zich voor te bereiden op de partij. Hij werkte afgelopen weekend in Albertville drie zware wedstrijden af in de met 3-1 verloren Davis Cup-ontmoeting met Frankrijk.

De 30-jarige Hagenaar verloor zijn twee enkelpartijen van Richard Gasquet en Adrian Mannarino en ging zaterdag samen met Jean-Julien Rojer onderuit tegen Pierre-Hugyes Herbert en Nicolas Mahut. Hij speelde in totaal dertien sets in Albertville.

Haase bereikte vorig jaar de tweede ronde in Sofia. Volgende week speelt hij in eigen land het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.