Haarhuis: 'Davis Cup-team heeft laten zien dat het in Wereldgroep thuishoort'

In de vierde partij ging Haase in een spannende vijfsetter onderuit tegen Adrian Mannarino, waardoor Nederland op een onoverbrugbare 3-1 achterstand kwam.

"Dat is zuur", baalde Haarhuis na afloop bij de NOS. "We gaan met lege handen naar huis, terwijl er echt meer in had gezeten."

Vrijdag bracht Thiemo de Bakker het Davis Cup-team nog op voorsprong met een knappe zege op Mannarino. Vervolgens moest Haase zijn meerdere erkennen in Richard Gasquet en verloor hij zaterdag met Jean-Julien Rojer het dubbelspel.

Trots

Haarhuis kijkt met tevredenheid terug op het optreden van zijn equipe. "Ik ben trots op de jongens en ze moeten ook meenemen dat ze het deze jongens moeilijk kunnen maken."

Nederland had in september na vier jaar juist weer de Wereldgroep bereikt door zich in de play-offs langs Tsjechië te knokken. Volgens Haarhuis kan zijn formatie het hoogste niveau aan.

"We hebben laten zien dat we in de Wereldgroep thuishoren", liet hij weten. "De jongens speelden fantastisch tennis tegen de Davis Cup-kampioen, maar we kwamen hier en daar net tekort. Dat is ontzettend jammer."

Haase

Haarhuis was ook lovend over de vechtlust van Haase, die in de vierde partij nog bijna een 2-1 achterstand in sets omzette in een overwinning. "Hij heeft gestreden voor wat hij waard was. Hij was twee sets lang beter en is tot het gaatje gegaan."

Uiteindelijk moest Haase zich na bijna vierenhalf uur gewonnen geven toen Mannarino op zijn eerste matchpoint toesloeg. "Mannarino stond fantastisch te spelen en maakte op het laatst amper fouten meer. Robin bleef erin geloven en vechten, maar in de beslissende fase is het bij een foutje meteen afgelopen."

Door het verlies tegen Frankrijk moet Nederland in september een play-off spelen om op het hoogste niveau actief te blijven.