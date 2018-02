Davis Cup-team onderuit tegen Frankrijk na nederlaag Haase in vijfsetter

De 30-jarige Haase ging in Albertville na ruim vier uur onderuit tegen de een jaar jongere Adrian Mannarino: 6-4, 6-7 (5), 5-7 en 7-6 (2) en 5-7.

De vijfde partij tussen Thiemo de Bakker en de Franse kopman Richard Gasquet, die slechts voor de statistieken was, werd niet meer gespeeld.

Door het verlies moet Nederland in september een play-off spelen om op het hoogste niveau actief te blijven. Oranje bereikte in september na vier jaar juist weer de Wereldgroep door zich in de play-offs langs Tsjechië te knokken.

Vrijdag had Nederland nog onverwacht de leiding genomen tegen titelverdediger Frankrijk door de overwinning van De Bakker op Mannarino. Haase verloor vervolgens de tweede partij van Gasquet.

In het dubbelspel moesten Haase en Jean-Julien Rojer zaterdag in vier sets buigen voor het Franse koppel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.

​Sterk

Haase begon sterk aan de partij en nam in de derde game een break voorsprong. Die gaf hij in het vervolg van de set niet meer uit handen.

Ook in het tweede bedrijf kwam de nummer 42 van de wereld op 4-3 een break voor, maar ditmaal herstelde Mannarino het evenwicht in de tiende game en dwong een tiebreak af. Daarin was de Fransman net iets sterker.

In de derde set werkte Haase maar liefst zeven breakpoints weg, maar moest hij in de elfde game alsnog zijn service inleveren. Mannarino serveerde de set vervolgens probleemloos uit.

Tiebreak

De mondiale nummer 25 leek in het vierde bedrijf na een vroege break op weg naar de winst, maar op 5-4 brak Haase terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin gunde de Hagenaar zijn opponent slechts twee punten.

In de beslissende set hielden beide spelers lange tijd gelijke tred, totdat Mannarino in de twaalfde game een matchpoint kreeg op de service van Haase. In een korte rally sloeg de Nederlander de bal uit, waardoor de partij na vier uur en 25 minuten beslist was.