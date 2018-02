Gefrustreerde Haarhuis beseft dat stunt tegen Frankrijk ver weg is

"Het is heel frustrerend. We weten dat we tegen Frankrijk onze kansen moeten pakken en dat alles moet kloppen. Dat hebben we nagelaten. Tegen zo'n team wordt het een zware klus om het tij zondag nog te keren", zei Haarhuis tegen de NOS.

Haase en Rojer hadden tegen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut vooral in de eerste en vierde set kansen op meer, maar moesten het toch in vier sets afleggen. Oranje staat daardoor met 2-1 achter in Albertville.

"Haase en Rojer hebben de kansen wel gecreëerd, maar ze net niet kunnen pakken. We kregen negen breakpoints en maakten er maar één. Frankrijk was effectiever. Daar hebben we het laten liggen", baalde Haarhuis.

"Het is een combinatie van kwaliteit en wat geluk. Frankrijk is ontzettend goed en blijft maar komen. In het verleden hebben ze dat al laten zien en jammer genoeg vandaag ook."

Haase

De 30-jarige Haase, die door Haarhuis op het laatste moment werd ingezet in plaats van Matwé Middelkoop, concludeerde eveneens dat hij met zijn dubbelpartner Rojer op de bepalende momenten net niet thuisgaf.

"Vooral in de eerste set. We waren veel beter en dus is het ontzettend jammer dat we die set niet pakten. Ook na de verloren tweede set bleven we erin geloven", aldus de Hagenaar.

"Maar wat ik apart vond: als Jean-Julien goed speelde, had ik het even niet en andersom. Als we allebei goed speelden, was Frankrijk ineens ongelooflijk goed. Het viel gewoon even verkeerd en dat gebeurt soms. We hebben het goed gedaan, maar staan wel met lege handen."

Nederland had vrijdag nog knap de leiding genomen tegen titelverdediger Frankrijk door de overwinning van Thiemo de Bakker op Adrian Mannarino. Haase verloor vervolgens de tweede partij van Richard Gasquet.

Zondag volgen de laatste twee enkelpartijen in Albertville. Haase treft dan Mannarino en als de beslissing dan nog niet gevallen is, speelt De Bakker nog tegen Gasquet.