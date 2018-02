Davis Cup-team op achterstand in Frankrijk na verlies Haase en Rojer

Het Franse koppel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut was in vier sets te sterk. Het werd 7-6 (6), 6-3, 6-7 (3) en 7-6 (2) op het hardcourt in de Halle Olympique.

Nederland had vrijdag knap de leiding genomen tegen de titelverdediger door de overwinning van Thiemo de Bakker op Adrian Mannarino. Haase verloor vervolgens de tweede partij van Richard Gasquet.

Zondag volgen de laatste twee enkelpartijen in Albertville. Haase treft dan Mannarino en als de beslissing dan nog niet gevallen is, speelt De Bakker nog tegen Gasquet.

Mocht Oranje de achterstand tegen Frankrijk nog ombuigen in winst, dan plaatst het zich voor de tweede ronde van de Wereldgroep. Bij verlies wacht een play-off om op het hoogste niveau actief te blijven.

Beslissing

Aanvankelijk zou Matwé Middelkoop met Rojer aantreden in het dubbelspel, maar teamcaptain Paul Haarhuis besloot op het laatste moment toch Haase in te zetten.

Haase en Rojer begonnen goed in de Halle Olympique en leken op weg naar winst van de eerste set, maar het Nederlandse duo liet bij een 5-4 voorsprong drie setpoints onbenut. In de gelijkopgaande tiebreak die uiteindelijk volgde trokken Herbert en Mahut nipt aan het langste eind.

In de tweede set werden Haase en Rojer bij een achterstand van 2-1 gebroken en die marge gaven de Fransen niet meer uit handen. Oranje leek via de winst van de derde set en een 5-3 voorsprong in set vier op weg naar een comeback, maar Herbert en Mahut knokten zich knap terug en sloegen in de tiebreak op het eerste matchpoint toe.

Oranje bereikte in september na vier jaar weer de Wereldgroep door zich in de play-offs langs Tsjechië te knokken. In november werd bekend dat Frankrijk de eerstvolgende tegenstander is op het hoogste niveau.