Haarhuis vindt dat Davis Cup-team '1,5 tegen 0,5' voor had moeten staan

Thiemo de Bakker wist op het Franse hardcourt nog wel te stunten tegen de 344 plaatsen hoger geklasseerde Adrian Mannarino, maar Robin Haase bleek in de tweede wedstrijd niet opgewassen tegen Richard Gasquet.

Daardoor begint het Nederlandse team, dat voor het eerst sinds 2014 weer deel uitmaakt van de Wereldgroep, zaterdag met een redelijke uitgangspositie aan het dubbelspel. Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop spelen daarin tegen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut.

Toch denkt Haarhuis dat Oranje er nog beter voor had kunnen staan. "Ja, absoluut", zei hij voor de camera van Ziggo Sport. "1-1 is een goede uitgangspositie voor morgen, maar ik had het gevoel dat 1,5 tegen 0,5 een betere afspiegeling was van het krachtsverschil."

Geluk

Haarhuis zag De Bakker in de openingspartij nog wel boven zichzelf uitstijgen. De 29-jarige Westlander is afgezakt naar de 369e positie op de wereldranglijst, maar het voormalige toptalent toonde bij vlagen zijn klasse weer.

"Thiemo speelde fantastisch", prees Haarhuis zijn pupil. "Hij kwam een beetje goed weg in de eerste tiebreak. Die won hij en vervolgens was het alleen maar vooruitkijken en proberen Mannarino achter hem aan te laten hollen. Hij heeft de 1-0 fantastisch over de streep getrokken."

Ook over het spel van Haase was Haarhuis niet ontevreden, al moest de Haagse kopman na vier sets buigen voor de mondiale nummer zeventien Gasquet. "Vanaf de derde set, die Robin ook won, en de vierde set had ik het gevoel dat Robin de betere was."

"Ik had continu het gevoel dat we naar een vijfde set zouden gaan. Je moet ook een beetje lef hebben en risico nemen. Dan maak je keuzes en soms pakken die goed uit, maar soms ook niet. Je moet ook een beetje geluk hebben", aldus Haarhuis.

De Bakker

Voor De Bakker was het overigens een verrassing dat hij Mannarino trof in de Halle Olympique van Albertville. Zijn beoogde tegenstander Lucas Pouille trok zich op het laatste moment terug vanwege nekklachten. "Een compleet andere speler", aldus De Bakker.

"Maar gelukkig heeft Robin ook een paar keer tegen hem gespeeld. Hij zei dat ik heel veel moest vertragen naar zijn forehand. Ik heb daar zelf ook moeite mee, omdat ik dan zelf met m'n forehand in de problemen kom. Maar uiteindelijk deed ik het goed en zat ik overal bij. Top."

Dat hij zo ver is afgegleden werkt misschien wel in zijn voordeel en zorgt mogelijk voor wat onderschatting bij zijn tegenstanders, denkt De Bakker. "Houden zo", grapt de voormalige nummer veertig van de wereld. "Misschien moet ik wel gewoon wat lager blijven staan."

"Nee, ik denk dat we allemaal weten dat ik kan tennissen en de Davis Cup doe ik altijd met heel veel plezier en passie. Het is superleuk om in een team te zitten en uiteindelijk speel ik bijna altijd goed. Dat is het belangrijkst."

Dubbelspel

Zondag speelt De Bakker hoogstwaarschijnlijk de laatste en mogelijk beslissende enkelpartij tegen Gasquet. Zaterdagmiddag volgt eerst nog het dubbelspel en zondag staat Haase nog tegenover Mannarino.

Frankrijk is de recordkampioen in de Davis Cup. Eind november pakte het team van captain Yannick Noah de tiende titel ten koste van België. Nederland promoveerde naar de Wereldgroep door in de play-offs Tsjechië te verslaan.