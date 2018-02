Djokovic optimistisch over herstel na kleine ingreep aan elleboog

"Ik loop hier nu al twee jaar mee rond en heb in samenspraak met mijn team besloten een kleine ingreep te laten doen", vertelt de 30-jarige Djokovic op zijn website. "Ik heb het idee dat ik nu eindelijk op de goede weg ben in mijn herstel."

Djokovic brak afgelopen zomer noodgedwongen zijn seizoen af na Wimbledon, waar hij in de kwartfinales geblesseerd opgaf. Vorige maand keerde hij terug op de baan. In de achtste finales van de Australian Open werd de zesvoudig kampioen uitgeschakeld door de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

"Na zes maanden aan de kant hoopte ik weer helemaal fit te zijn, maar helaas had ik nog steeds pijn. Maar ik miste het spelen van toernooien zo erg dat ik het toch een kans wilde geven op de Australian Open. Daarna zouden we het over een andere boeg gooien, had ik afgesproken met mijn begeleidingsstaf."

Dat betekende dat de voormalige nummer één van de wereld onder het mes ging. Hoewel de Serviër het gevoel heeft dat hij nu op de goede weg is, durft hij nog geen voorspelling te doen over zijn rentree. "Maar ik ben superpositief over mijn herstel en kijk uit naar mijn terugkeer op mijn favoriete plek, de tennisbaan."

Grand Slams

Mede door zijn fysieke problemen is Djokovic afgezakt naar de dertiende positie op de ATP-ranglijst. Zijn laatste van twaalf Grand Slam-titels dateert alweer van juni 2016, toen hij Roland Garros won. Later dat jaar bereikte hij nog wel de finale van de US Open, waarin hij verloor van Stan Wawrinka.

Vorig jaar wist de Serviër voor het eerst sinds 2010 geen enkele Grand Slam op zijn naam te schrijven. In Australië was de tweede ronde zijn eindstation en op zowel Roland Garros als Wimbledon reikte hij tot de kwartfinales.

In totaal voerde de Djokovic 223 weken de wereldranglijst aan. In november 2016 moest hij de koppositie voor het laatst afstaan, aan Andy Murray. De Schot werd op zijn beurt 41 weken later weer van de troon gestoten door de huidige leider, Rafael Nadal.