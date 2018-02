Davis Cup-team houdt Frankrijk na eerste dag op 1-1

Thiemo de Bakker opende de confrontatie op het hardcourt in de Halle Olympique in Albertville zelfs met een daverende stunt door Adrian Mannarino in drie sets te verslaan: 7-6 (4), 6-3 en 6-3.

Robin Haase slaagde er vervolgens echter niet in er ook nog eens 2-0 van te maken, want hij ging in vier sets onderuit tegen Richard Gasquet: 4-6, 6-7 (3), 6-3 en 5-7.

Inzet van het treffen in de eerste ronde van de Wereldgroep is een plaats in de kwartfinales. Zaterdag is het dubbelspel, waarna zondag de laatste twee enkelpartijen op het programma staan.

De Bakker staat 344 plaatsen lager op de wereldranglijst dan de mondiale nummer 25 Mannarino, maar daar was weinig van te merken tijdens hun onderlinge duel.

De 29-jarige Westlander domineerde het spel vanaf het einde van de eerste set en gaf het initiatief daarna niet meer uit handen. Hij liet Mannarino regelmatig alle hoeken van de baan zien. Die had bovendien grote moeite met de sliceballen van De Bakker en maakte daardoor veel fouten.

Pouille

Overigens zou De Bakker helemaal niet tegen Mannarino spelen. De drievoudig finalist op een ATP-toernooi maakte zijn debuut bij de Fransen, nadat Lucas Pouille zich twee uur voor de wedstrijd terugtrok met een nekblessure.

De Bakker besliste de eerste set in de tie-break door een mini-break achterstand om te buigen. Daarna pakte hij de tweede en de derde set door een vroege break te plaatsen.

Na twee uur en twintig minuten spelen benutte De Bakker zijn eerste wedstrijdpunt. Hij gaf daarmee een sterk vervolg aan zijn vorige Davis Cup-optreden. Vorig jaar september sleepte hij de overwinning binnen in het promotieduel tegen Tsjechië door in de beslissende vijfde wedstrijd Lukas Rosol te verslaan.

De goede resultaten van De Bakker in de Davis Cup zijn opvallend. In 2010 behoorde hij even tot de top veertig van de wereldranglijst, maar daarna zakte hij ver weg. De laatste jaren is hij vooral actief op Challenger- en Future-toernooien, het tweede en derde niveau van het internationale tennis.

Haase

Haase trof met Gasquet een speler die negen plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (42 om 33), maar ook tussen hen was het verschil marginaal te noemen.

Haase deed weinig onder voor Gasquet, maar een break in de negende game kostte hem de eerste set en een slordige tiebreak de tweede set.

De 30-jarige Hagenaar liet zich echter niet van de wijs brengen en bracht de stand terug tot 2-1 door in de derde set de opslag van Gasquet twee keer af te snoepen.

Ook de vierde set leek op een tiebreak af te stevenen tot Gasquet in de elfde game een breakkans benutte. Haase verzuimde vervolgens een van de twee breakpunten te verzilveren waarna Gasquet de geschrokken titelverdediger op 1-1 kon zetten.