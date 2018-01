Zieke Bertens geeft op in eerste ronde Sint-Petersburg

Bertens verloor de eerste set met 6-4, waarna ze een medische time-out aanvroeg. De bloeddruk van Bertens werd gemeten en na overleg met de arts besloot ze op te geven. Tijdens de eerste set oogde de nummer 28 van de wereld al niet helemaal fris.

De partij tegen de 33-jarige Zvonareva was de eerste indoorpartij van Bertens in 2018. Ze speelde dit jaar al de toernooien van Brisbane (uigeschakeld in de eerste ronde) en Sydney (tweede ronde) en presteerde goed op de Australian Open.

In Melbourne verloor Bertens in de derde ronde van de latere winnares Caroline Wozniacki, die met haar titel ook de nummer één-positie op wereldranglijst overnam van Simona Halep.

Wildcard

Overigens begon Bertens niet slecht tegen tegen Zvonareva, die in 2010 de nummer twee van de wereld was en de finale haalde op de US Open (2006) en de Australian Open (2012). De 26-jarige Wateringse kwam met 4-2 voor, maar pakte daarna geen game meer, waardoor de set naar de ervaren Russin ging.

Zvonareva is met een wildcard toegelaten bij het toernooi van Sint-Petersburg, dat voor de vierde keer op de WTA-kalender staat.