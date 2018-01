Australian Open-winnaar Federer heeft nummer één-positie voor het grijpen

Op de maandag verschenen ATP-ranking is de 36-jarige Zwitser nog altijd de nummer twee, maar het verschil met Rafael Nadal is geslonken tot 155 punten (9.760 om 9.605). De Spanjaard moest in de kwartfinales in Melbourne geblesseerd opgeven tegen Marin Cilic, die zondag de eindstrijd verloor van Federer.

Cilic steeg door zijn finaleplaats van de zesde naar de derde plaats, maar de 29-jarige Kroaat staat qua punten (4.960) wel ruim achter Federer.

Begin maart kan Federer de nummer één-positie voor het eerst sinds oktober 2012 weer in handen krijgen, maar dan moet hij in actie komen op het ATP-toernooi van Dubai (26 februari tot 3 maart). De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kon zondag na zijn winst in Melbourne nog niet zeggen of hij daar speelt.

"Er is al onderhandeld met Dubai, maar ik wilde eerst de Australian Open spelen. Ook over het gravelseizoen (vorig jaar in zijn geheel overgeslagen door Federer, red.) moet ik nog een beslissing nemen", zei Federer, die vorig jaar in Dubai al in de tweede ronde sneuvelde. Hij heeft daardoor weinig punten te verdedigen op het hardcourt in het Emiraat.

Heupblessure

De 31-jarige Nadal, die de komende weken moet herstellen van een heupblessure, speelt in de week van Dubai het ATP-toernooi van Acapulco. Hij heeft daar veel punten te verdedigen omdat hij vorig jaar tot de finale kwam op het Mexicaanse hardcourt.

Zelfs als Federer Dubai laat schieten, moet Nadal de halve finale halen in Acapulco om nummer één te blijven. Als Federer de titel verovert in Dubai is hij sowieso weer nummer één.

Mocht Federer de nummer één-positie weer in handen krijgen, dan breidt hij zijn record verder uit. In 2004 nam hij voor het eerst de leiding op de wereldranglijst en in totaal stond hij al 302 weken eerste. Pete Sampras (286 weken) staat tweede op de lijst.

Djokovic

De grote verliezer maandag op de ATP-ranking is Stan Wawrinka. De landgenoot van Federer, die op de Australian Open niet voorbij de tweede ronde kwam, duikelde uit de top tien (van acht naar vijftien). Grigor Dimitrov (vierde), Alexander Zverev (vijfde) en Dominic Thiem (zesde) zijn allemaal een plekje gezakt.

Novak Djokovic steeg een plaats en staat dertiende, terwijl de geblesseerde Andy Murray een plaats zakte naar de twintigste stek.

Robin Haase steeg ondanks zijn verlies in de eerste ronde van de 43e naar de 42e plek.

Bertens

Bij de vrouwen is Caroline Wozniacki door haar de eindzege op de Australian Open de nieuwe nummer één. De Deense, die haar eerste Grand Slam-titel pakte, wisselt van plek met verliezend finaliste Simona Halep.

De Roemeense staat nu tweede en de Oekraïense Elina Svitolina klom ten koste van de Spaanse Garbiñe Muguruza (vierde) naar de derde plek.

Kiki Bertens, die de derde ronde haalde in Melbourne, steeg van de 32e naar de 28e plaats. Richel Hogenkamp, die niet voorbij de eerste ronde kwam, ging omhoog van 108 naar 107. Arantxa Rus (van 135 naar 123) is de derde Nederlandse op de ranglijst.