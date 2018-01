Federer in tranen na zesde eindzege op Australian Open

"Jullie maken me nerveus. Jullie zorgen ervoor dat ik ga trainen. Zonder jullie zou alles anders zijn. Ik hou van jullie, bedankt", zei Federer bij zijn twintigste podiumceremonie als Grand Slam-winnaar.

Door de emoties kwam hij moeilijk uit zijn woorden. Federer noemde zijn zesde titel in Melbourne "een droom die uitkomt". Met dat aantal evenaart hij recordhouders Novak Djokovic en Roy Emerson, die ook zes keer de beste waren in Melbourne.

Qua Grand Slam-titels had hij het record al te pakken. Nummer twee Rafael Nadal staat op zestien zeges. "Het sprookje blijft maar doorgaan", besefte Federer.

Eerste setverlies

Federer, die Cilic in vijf sets versloeg (6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 en 6-1), begon zijn dankwoord met een bekentenis. "Ik ben blij dat de finale voorbij is, ongeacht het resultaat eigenlijk. Natuurlijk ben ik heel gelukkig dat ik heb gewonnen, het is voor mij zelfs ongelooflijk, maar het is een lange dag geweest."

Twee andere Grand Slam-finales, die van Wimbledon en Roland Garros, worden 's middags gespeeld, maar in Melbourne start de eindstrijd pas om 19.30 uur (lokale tijd) en dat vindt Federer niet prettig.

"Het is veel makkelijker als je in de middag speelt. Je slaapt, je gaat naar buiten, je speelt je partij en dat is het dan. Maar als je tot de avond moet wachten, loop je de hele dag aan die finale te denken. Dat is best wel zwaar. Maar goed, ik heb gewonnen, dus alles is vergeten."

Kleine tegenvaller voor Federer was dat hij tegen de 29-jarige Cilic voor het eerst deze Australian Open een set moest afstaan. De Kroaat gaf hem goed partij en dwong de Zwitser zelfs tot een beslissende vijfde set.

"Als je blijft doen wat je aan het doen bent, zul je nog meer gaan bereiken", zei Federer over zijn opponent, die zijn derde Grand Slam-finale speelde en in 2014 de US Open won.

Vorig jaar verloor Cilic in de eindstrijd van Wimbledon ook al van Federer. "Helaas mocht het in de finale weer niet zo zijn", zei Cilic, nummer zes van de wereld. "Ik hoop op een betere uitkomst in de rest van 2018. Roger wens ik eveneens het allerbeste. Wat hij samen met zijn team jaar na jaar presteert, is verbluffend."