Federer boekt op Australian Open twintigste Grand Slam-zege in carrière

Cilic, nummer zes van de wereld, maakte het Federer wel lastig in diens dertigste Grand Slam-finale. De Kroaat wist als eerste deze Australian Open een set te pakken tegen de routinier en dwong hem zelfs tot een vijfde set. In die beslissende set was Federer oppermachtig, waardoor zijn twintigste titel na drie uur en zeven minuten binnen was.

Met zijn twintigste Grand Slam-zege loopt Federer verder uit op Rafael Nadal. Zijn rivaal staat tweede op de eeuwige ranglijst met zestien zeges op de vier grote toernooien. Bij de vrouwen zijn er wel speelsters met meer Grand Slam-titels dan Federer: Margaret Court (24), Serena Williams (23) en Steffi Graf (22).

Federer evenaart met zijn zesde eindzege in Melbourne het record van Novak Djokovic en Roy Emerson. De Serviër en de Australiër wonnen de eerste Grand Slam van het jaar ook ieder zesmaal. Met zijn 36 jaar en 173 dagen is Federer bovendien de oudste winnaar sinds Ken Rosewall in 1972 (37 jaar en 67 dagen).

De Australian Open van dit jaar was de tweehonderdste Grand Slam in de open era, die in 1968 begon met de toelating van professionele spelers. Federer won sindsdien dus tien procent van de Grand Slams.

Herhaling

De finale van zondag was een herhaling van de eindstrijd op Wimbledon een halfjaar geleden. In Londen was Federer veel te sterk voor Cilic en ook in Melbourne ging het aanvankelijk snel. De titelverdediger brak Cilic meteen twee keer en kwam zo op een 4-0 voorsprong.

Ook daarna bleef het spel van de geroutineerde Federer solide. Hij maakte slechts drie onnodige fouten in de eerste set (tegenover twaalf voor Cilic) en haalde de set met 6-2 binnen.

In de tweede set maakte de 29-jarige Cilic er eindelijk een wedstrijd van. Hij kreeg zijn eerste breakpoints, maar Federer werkte die bekwaam weg. De set ging vervolgens gelijk op, al liet Cilic op 5-4 een setpunt onbenut. Onnodig sloeg hij de return op de tweede service van Federer in het net. In de tiebreak sloeg Cilic alsnog toe: 7-5.

Tranen

De setwinst gaf Cilic vertrouwen, want ook in de derde set kon hij Federer aanvankelijk bijbenen. Een break, bij 3-2, was voor Federer echter genoeg om de derde set te pakken (6-3).

Het leek vervolgens beslist toen Cilic in de vierde set meteen zijn servicebeurt verloor. Ook in de tweede servicegame van de US Open-winnaar van 2014 kreeg Federer breakkansen, maar toen was Cilic wel bij de les. Hij knokte zich zelfs terug tot 3-3, brak Federer daarna nogmaals en sleepte de set met 6-3 binnen, waardoor een vijfde set de beslissing moest brengen.

In die beslissende set hervond Federer zijn vorm van het eerste bedrijf en liep snel uit. Hij gunde Cilic nog maar één game, waarna hij bij zijn twintigste podiumceremonie als Grand Slam-winnaar zijn tranen niet kon bedwingen.