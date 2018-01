Wozniacki vond Australian Open-finale zwaarder dan marathon New York

De 27-jarige Deense was Simona Halep in drie sets de baas (7-6 (2), 3-6 en 6-4) en lost de Roemeense af als nummer één van de wereld.

"Ik kan niet ontkennen dat ik heel nerveus was voor deze finale, maar na de warming-up dacht ik: ik heb alles te winnen", zei een blije Wozniacki na haar winst op Halep.

Ze maakte haar status tot dusver nooit waar op Grand Slams, maar toch was ze vol vertrouwen. "Ik heb de laatste anderhalf jaar bewezen dat ik iedereen kan verslaan", zei de Deense.

"Er ging veel door me heen bij het winnende punt. Toen ik de bal van Halep in het net zag gaan, werd ik helemaal gek."

Marathon

De partij tussen Wozniacki en Halep duurde in totaal liefst twee uur en 49 minuten en dat was slechts 36 minuten korter dan de tijd waarin de kersverse Australian Open-winnares in 2014 de marathon van New York liep.

"Dit was emotioneel veel zwaarder. Het was echt een hels karwei en het was ook nog eens enorm warm", vergeleek Woznacki de eindstrijd in Melbourne met haar deelname aan de marathon.

"We waren allebei erg vermoeid aan het einde, maar streden allebei voor wat we waard waren. Ik ben supertrots dat ik hier met de beker sta."

Halep

De 26-jarige Halep, die nog altijd op haar eerste Grand Slam-winst wacht, kon zichzelf ondanks de teleurstelling weinig verwijten. "Ik was heel vermoeid. Ik had last van mijn voeten en voelde overal pijn. Desondanks denk ik dat ik het naar omstandigheden prima heb gedaan", zei ze.

"Na de eerste set zat ik er even doorheen. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had geen energie en geen kracht. Ik zei tegen mezelf dat ik gewoon moest blijven doorgaan en dat leverde me winst van de tweede set op."

Wozniacki stond twee keer eerder in een Grand Slam-finale. Op de US Open was Kim Clijsters in 2009 te sterk in de eindstrijd en in 2014 moest ze in New York de eindzege aan Serena Williams laten.