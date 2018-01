Wozniacki klopt Halep in finale Australian Open en wint eerste Grand Slam

De 27-jarige Wozniacki had in een boeiend gevecht drie sets nodig tegen Halep: 7-6 (2), 3-6, 6-4. Na bijna drie uur liet ze zich feliciteren door de Roemeense, die door de nederlaag nog altijd op haar eerste Grand Slam-titel wacht.

Wozniacki, tot zaterdag de nummer twee van de WTA-ranglijst, maakte haar status tot dusver nooit waar op de grote toernooien. De Deense was in totaal wel al 67 weken de nummer één van de wereld, maar reikte nooit verder dan twee finaleplaatsen op de US Open (2009 en 2014).

Op het hardcourt in Melbourne was haar beste prestatie tot dit jaar een halve finale in 2011, maar bij deze editie gaf ze in totaal slechts drie sets weg. In de derde ronde was Wozniacki ook een maatje te groot voor de Nederlandse Kiki Bertens.

Medische time-out

Zaterdag schoot de Deense uit de startblokken in de Rod Laver Arena. Ze nam al snel een 3-0 voorsprong en kwam zelfs op 5-2, maar liet Halep er toch nog een tiebreak uitslepen. Daarin stelde Wozniacki echter orde op zaken door de Roemeense maar twee punten te gunnen.

In de tweede set ging het vijf games lang gelijk op, maar toen riep Halep een arts bij zich. De Roemeense oogde niet helemaal fit en liet zich kort onderzoeken naast de baan, maar hoefde niet behandeld te worden en kon de partij - zichtbaar gehavend - wel gewoon hervatten.

Wozniacki verzuimde te profiteren van die situatie van Halep en stond zelfs toe dat ze zich liet breaken. De niet geheel fitte Roemeense kon de stand in sets zo weer gelijktrekken (1-1), maar zocht daarna wel direct de kleedkamer op voor een medische time-out.

In de derde set regende het breaks. Halep kwam met 3-1 achter, toonde vervolgens veerkracht en won drie games op rij, maar gaf daarna meteen ook haar eigen opslagbeurt weer weg (4-4).

De Deense maakte het vervolgens knap af en mag zich zodoende de eerste Deense Grand Slam-winnaar ooit én de nieuwe nummer één van de wereld noemen.