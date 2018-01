Rolstoeltennisster De Groot verslaat titelverdedigster in finale Melbourne

De als tweede ingeschaalde De Groot ontdeed zich op het hardcourt in Melbourne in twee sets van de Japanse Yui Kamiji: 7-6 (6), 6-4.

Vorig jaar was de 23-jarige titelverdedigster Kamiji, de nummer één van de plaatsingslijst Down Under, in de finale nog te sterk voor de intussen gestopte Jiska Griffioen.

Na een spannende eerste set met maar liefst acht breaks trok De Groot uiteindelijk aan het langste eind. Ze klaarde de klus vervolgens in de tweede set. "Het was een zwaar gevecht", aldus de Woerdense, die in totaal een uur en 42 minuten nodig had voor de winst in de Margaret Court Arena.

Voor De Groot is het haar tweede succes op het allerhoogste niveau. Afgelopen zomer versloeg ze de Duitse Sabine Ellerbrock op het 'heilige' gras van Wimbledon.