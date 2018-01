Federer gaat in finale tegen Cilic voor derde 'perfecte' Grand Slam

Elf jaar geleden veroverde Federer al zonder setverlies de Australian Open-titel en vorig jaar op Wimbledon deed hij dat weer. In Londen stond hij ook tegenover Cilic in de finale. Federer won toen met overtuigende cijfers: 6-3, 6-1 en 6-4.

Dit jaar in Melbourne waren er al drie spelers die Federer tot een tiebreak dwongen, maar de Duitser Jan-Lennard Struff (7-4), de Hongaar Marton Fucsovics (7-3) en de Tsjech Tomas Berdych (7-1) grepen vervolgens naast setwinst.

De enige andere tennisser die zonder setverlies de Australian Open won was de Australiër Ken Rosewall in 1971. Diezelfde Rosewall is ook de enige speler die ouder was toen hij titel pakte dan Federer nu is. De inmiddels 83-jarige Rosewall was in 1972 37 jaar en 67 dagen toen hij in 1972 zijn landgenoot Mal Anderson versloeg in de Australian Open-finale. Federer is zondag 36 jaar en 173 dagen.

Twintigste titel

Het word de dertigste Grand Slam-finale van Federer en daarmee heeft hij het record stevig in handen. Rafael Nadal, die in Melbourne werd uitgeschakeld in de kwartfinales, is met 23 finales de nummer twee op de lijst.

Ook de negentien Grand Slam-titels van Federer zijn al een record bij de mannen. De routinier, die in 2003 op Wimbledon voor het eerst de sterkste was, heeft nog wel drie vrouwen voor zich. Margaret Court (24), Serena Williams (23) en Steffi Graf (22) waren nog succesvoller.

Op basis van de ranking – nummer twee tegen nummer zes – en op basis van de onderlinge resultaten lijkt het erop dat Federer zijn twintigste Grand Slam-titel gaat pakken. Van de negen eerdere confrontaties met Cilic won Federer er acht. Alleen in de halve finale van de US Open van 2014 was de Kroaat, die toen ook zijn enige Grand Slam-titel veroverde, te sterk voor Federer.

De Australian Open-finale tussen Federer en Cilic begint zondag om 09.30 uur.