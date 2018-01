Finalist Federer voorziet grote toekomst voor revelatie Chung

"Ik ben natuurlijk blij om in de finale te staan, maar niet met de manier waarop. Hij heeft zo'n fantastisch toernooi gehad", zei Federer na afloop over Chung.

De negentienvoudig Grand Slam-winnaar merkte al snel dat er iets mis was met de 21-jarige Zuid-Koreaan. "Vechten was lastig voor hem. In de tweede set zag ik dat hij langzamer werd. Hij had een probleem met een blaar, dat is erg pijnlijk. Op een bepaald moment wordt het dan te erg."

Federer raakte eerder deze week onder de indruk van de prestaties van Chung. "Ik snap waarom hij van Novak Djokovic en Alexander Zverev gewonnen heeft. Ik denk dat Chung van de buitencategorie is, hij gaat zeker de top tien halen."

De Zuid-Koreaan zal door zijn verrassende prestaties waarschijnlijk stijgen naar de 29e plaats plaats op de wereldranglijst.

Cilic

De 36-jarige Federer speelt zondag in zijn dertigste Grand Slam-finale tegen Marin Cilic. De Kroaat rekende donderdag in drie sets af met Kyle Edmund. Daarmee wordt het een herhaling van de Wimbledon-finale van afgelopen jaar.

Federer verwacht een lastige wedstrijd. "Marin had op Wimbledon tegen mij ook last van blaren. Het zal hem helpen dat hij nu twee dagen vrij heeft gehad en ook geen lastige halve finale heeft gespeeld. We zullen een frisse Marin zien. We hebben gezien met hoeveel 'power' hij Rafael Nadal en Edmund versloeg."