'Topfitte' Cilic heeft vertrouwen dat finale niet opnieuw eindigt met tranen

Afgelopen zomer barstte Cilic in huilen uit, nadat hij in de finale van Wimbledon door een voetblessure niet serieus partij kon bieden aan Roger Federer en in drie sets verloor. Mogelijk komt hij de Zwitser zondag in Melbourne opnieuw tegen.

Federer speelt vrijdag in de halve finale tegen Hyeon Chung. De ongeplaatste Zuid-Koreaan is de verrassing van het toernooi. Cilic rekende donderdag in drie sets af met een andere revelatie, de Brit Kyle Edmund.

"Ik voel me topfit", zei Cilic op de persconferentie na zijn partij. "Ik heb op de Australian Open al drie zware wedstrijden gespeeld van meer dan drie uur, maar toch voel ik me fysiek nog goed."

De nummer zes van de wereldranglijst ziet de mogelijke nieuwe ontmoeting met Federer niet als een revanche. "Nee, het lag aan mij dat ik in de finale van Wimbledon niet goed was. Dat gebeurt in het tennis."

"Rafael Nadal en Edmund hadden kleine blessures of last van vermoeidheid, waardoor ze op het eind van de wedstrijd niet meer het gewenste niveau haalden. Zo gaat dat nu eenmaal", blikt Cilic terug op zijn kwartfinale en halve finale in Melbourne.

Federer

De Kroaat wilde niet zeggen tegen wie hij liever speelt in de finale, al lijkt de keuze niet zo ingewikkeld tussen negentienvoudig Grand Slam-winnaar Federer en Chung, die tot deze maand nooit verder kwam dan de derde ronde op een Grand Slam.

"Roger is de meest succesvolle speler ooit in Grand Slams. Hij wordt altijd beter als hij ver komt op een groot toernooi", zei Cilic over de Zwitser. "Maar Chung is de laatste maanden enorm gegroeid."

"Ik heb drie keer tegenover hem gestaan. Hij speelt goed tennis, het is erg leuk om naar te kijken. Hij is een defensieve speler, die van achteruit prachtige ballen kan slaan."

US Open

De 29-jarige Cilic maakt zich op voor zijn derde Grand Slam-finale. In 2014 was hij de verrassende winnaar van de US Open.

"Het is geweldig om weer in finale te staan, een nieuwe kans om een Grand Slam te winnen. Ik denk dat ik steeds constanter word", zei de 1.98 meter lange Cilic.

"Bij mijn winst in de US Open speelde ik geweldig, maar dat niveau kon ik toen niet langere tijd volhouden. Het is mijn doel om nu het hele seizoen goed te blijven spelen. Aan het einde van het jaar wil ik terug kunnen kijken op een seizoen waarin ik constant goed was."

De halve finale tussen Federer en Chung begint vrijdag om 09.30 uur Nederlandse tijd. De finale begint zondag op hetzelfde tijdstip.