Opluchting en trots overheersen bij finalistes Wozniacki en Halep

Voor het eerst sinds 1980 staan er twee speelsters in de finale van de Australian Open die nog niet eerder een Grand Slam op hun naam schreven.

Met Halep en Wozniacki staan de nummer één en twee van de wereldranglijst tegenover elkaar in Melbourne, maar ondanks vier gezamenlijke finaleplekken wisten ze beiden nog nooit een Grand Slam te winnen.

Wozniacki kwam in 2011 voor het laatst in de buurt van een finaleplek in Melbourne, maar verloor toen in de halve finale van Li Na. "Die wedstrijd achtervolgt me zeven jaar later nog steeds", zei de 27-jarige Deense donderdag na haar zege in de halve finale op de Belgische Elise Mertens (6-3 en 7-6 (2)).

"Die nederlaag tegen Li is een van de meest teleurstellende in mijn carrière. Het deed zo'n pijn om de finale van een Grand Slam net niet te halen."

Casino

Wozniacki (27) stond 67 weken lang bovenaan de wereldranglijst en is de enige speelster die 25 WTA-toernooien op haar naam schreef zonder ooit een Grand Slam te winnen.

"Ik had ook nu al lang weer thuis kunnen zijn", verwijst de Deense naar haar partij in de tweede ronde tegen Jana Fett. Tegen de Kroatische werkte ze twee matchpoints en een 5-1 achterstand in de derde set weg.

Via onder anderen Kiki Bertens stoomde Wozniacki vervolgens door naar de finale. Dat ging niet altijd zonder geluk, beseft ze. "Ik ben deze week een aantal keer in het casino geweest. Ik sta nu in de plus, maar zaterdag ga ik opnieuw een gokje wagen. We zullen zien wat het oplevert."

Bij een zege op Halep neemt Wozniacki ook de nummer één-positie op de wereldranglijst over van de Roemeense, maar dat is voor haar veel minder belangrijk dan haar eerste Grand Slam-titel.

"Ik geloof echt dat als je alles op alles blijft zetten, het geluk vanzelf een keer jouw kant op valt. Of ik de finale nu win of verlies, ik ben sowieso erg trots op mijn prestaties de afgelopen twee weken."

Halep

Wozniacki verloor in 2009 en 2014 de finale van de US Open, Halep ging in 2014 en 2017 onderuit in de eindstrijd op Roland Garros. De 26-jarige Roemeense kwam in Melbourne nooit verder dan de kwartfinale.

"Als mijn tijd nu is aangebroken, dan is mijn tijd nu aangebroken", zei Halep na haar zege in de halve finale op Angelique Kerber. De Duitse trok na een thriller met 6-3, 4-6 en 9-7 aan het kortste eind.

"Ik heb veel zelfvertrouwen, heb voor elk punt gevochten", blikte Halep terug op de partij die 2 uur en 20 minuten duurde. "Dat zal ik zaterdag nog één keer doen en dan neem ik na het toernooi een flinke rustperiode."

Halep werkte twee matchpoints weg tegen Kerber en benutte zelf haar vierde. "Ik probeerde kalm te blijven, maar deze wedstrijd was gewoon een rit in een achtbaan. Ik ben enorm trots op mezelf."

De finale tussen Wozniacki en Halep begint zaterdag om 9.30 uur Nederlandse tijd.