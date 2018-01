Cilic maakt in halve finale Australian Open einde aan opmars Edmund

Cilic rekende in drie sets en 2 uur en 18 minuten af met Edmund: 6-2, 7-6 (4) en 6-2. De nummer zes van de wereld stuit zondag in de finale op titelverdediger Roger Federer of de ongeplaatste Chung Hyeon. De Zwitser en de Zuid-Koreaan spelen hun halve finale op vrijdag.

Cilic staat voor de derde keer in zijn loopbaan in de finale van een Grand Slam-toernooi. In 2014 won hij de US Open en vorig jaar was hij in de eindstrijd van Wimbledon kansloos tegen Federer. Op de Australian Open was zijn beste resultaat een halvefinaleplek in 2010.

Edmund kende in Melbourne de weken van zijn leven. De nummer 49 van de wereld kwam bij zijn vorige dertien Grand Slam-deelnames niet verder dan een vierde ronde bij de US Open van 2016, maar op het Australische hardcourt versloeg hij onder meer de als elfde geplaatste Kevin Anderson en de als derde ingeschaalde Grigor Dimitrov.

Kansloos

Tegen de sterk serverende Cilic (11 aces) was Edmund echter praktisch kansloos. De in Zuid-Afrika geboren Engelsman kreeg in de hele partij maar twee breakpoints in de opslaggames van zijn tegenstander en die werkte Cilic allebei weg.

De Kroaat, die maar vijf punten verloor op het moment dat hij zijn eerste service in sloeg, brak Edmund vier keer; twee keer in de eerste set en twee keer in de derde set. Alleen in set twee hield Edmund gelijke tred met Cilic, maar toen moest de Brit met 7-4 buigen in de tiebreak.

Edmund leek met name in de derde set gehinderd te worden door een blessure. "Ik zag dat hij toen niet meer op elke bal liep en dat zijn voetenwerk wat beperkt was", zei Cilic na de wedstrijd. "Daarom probeerde ik zoveel mogelijk te spreiden."