Wozniacki na zege op Mertens voor het eerst in Australian Open-finale

De als tweede geplaatste Wozniacki had in de Rod Laver Arena 1 uur en 37 minuten nodig om de 22-jarige Mertens haar eerste nederlaag van 2018 te bezorgen.

Wozniacki stond in het verleden liefst 67 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en ze heeft 27 WTA-titels op haar erelijst staan, maar ze won nog nooit een Grand Slam. De Scandinavische stond in 2009 en 2014 wel in de finale van de US Open, maar daarin verloor ze van respectievelijk Kim Clijsters en Serena Williams.

Op de Australian Open kwam Wozniacki tot dit jaar niet verder dan een halvefinaleplaats in 2011. Op weg naar de eindstrijd schakelde ze in de derde ronde Kiki Bertens uit. De Deense moet het zaterdag in de finale opnemen tegen de winnares van het duel tussen de Duitse Angelique Kerber en de Roemeense Simona Halep.

Droomstart

Mertens kende een droomstart van haar tennisjaar. De nummer 36 van de wereld won eerder deze maand voor het tweede jaar op rij het WTA-toernooi van Hobart, waarna ze bij haar debuut in het hoofdschema van de Australian Open doorstoomde naar de laatste vier, onder meer door een verrassende zege op de Oekraïense Elina Svitolina in de kwartfinale.

Op haar vijfde Grand Slam - haar beste resultaat was het bereiken van de derde ronde vorig jaar op Roland Garros - kon Mertens in de halve finale niet nog een keer stunten, hoewel ze in de tweede set de partij nog bijna omdraaide.

Zoals meestal moest Wozniacki het van haar degelijkheid hebben. De nummer twee van de wereld maakt in de hele partij maar achttien onnodige fouten (tegenover 34 voor Mertens) en liep relatief eenvoudig uit naar een 6-3 en 5-3 voorsprong.

Maar toen Wozniacki op 5-4 voor de wedstrijd mocht serveren, sloegen de zenuwen toe. "Het voelde alsof ik tegen een muur opliep", zei ze na de wedstrijd. Mertens brak terug en kreeg bij een 6-5 voorsprong twee setpunten. Wozniacki werkte die weg en sloeg in de tiebreak op haar eerste matchpoint toe.