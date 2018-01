Federer: 'Sterke Chung doet me denken aan Djokovic'

"Het zal een heel interessante wedstrijd worden tegen Chung", aldus Federer woensdag op zijn persconferentie nadat hij Tomas Berdych in drie sets had verslagen in de kwartfinales (7-6 (1), 6-3 en 6-4).

"Ik ken hem nog niet zo goed, dus ik zal vanavond en morgen gaan bekijken hoe ik hem moet bestrijden. Hij heeft in ieder geval een paar heel sterke kwaliteiten. Vooral verdedigend, daarin doet hij me denken aan Djokovic."

De 21-jarige Chung is de verrassing van de Australian Open. De huidige nummer 58 van de wereld had tot deze maand pas vijf wedstrijden gewonnen op Grand Slams, maar nu is hij opeens de eerste Zuid-Koreaan in de halve finales van een van de vier grootste tennistoernooien.

Chung won in Melbourne onder meer van Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld, en zesvoudig winnaar Novak Djokovic. Woensdag rekende hij in de kwartfinales af met de Amerikaan Tennys Sandgren, een andere surprise (6-4, 7-6 (5) en 6-3).

Doorbreken

Chung heeft daarmee ook veel indruk gemaakt op Federer. "Hij speelde geweldig tegen Novak. Het is een van de lastigste opgaves in onze sport om op dit toernooi van Novak te winnen, maar hij speelde in die partij echt geweldig", stelde de 19-voudig Grand Slam-winnaar.

"En om na zo'n lastige wedstrijd twee dagen later alweer zo'n goede partij te spelen als tegen Sandgren, toont aan dat hij fysiek en mentaal goed in elkaar steekt."

Naast Chung staat er nog een ongeplaatste speler in de halve finales van de eerste Grand Slam van het jaar. De Brit Kyle Edmund (23) neemt het donderdag op tegen de Kroaat Marin Cilic.

"Ik denk dat het goed is dat jonge twintigers doorbreken", aldus Federer. "Dit zijn helemaal nieuwe namen voor mij en de toeschouwers. Dat is altijd goed voor de sport."

Vijfsetters

De Zwitser heeft zelf nog geen set verloren in zijn vijf partijen op de Australian Open. Ook Berdych wist hem geen set af te snoepen. "Ik speelde na de winst van de eerste set erg goed", zei Federer.

"Vorig jaar speelde ik hier veel vijfsetters en had ik overal pijn als ik de volgende ochtend opstond. Nu sta ik op en loop vrolijk weg. Dus ik geef de voorkeur aan winnen op deze manier."