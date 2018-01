Surprise Sandgren haalt na uitschakeling uit naar 'sensatiebeluste' media

Sandgren begon de persconferentie na zijn nederlaag tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (6-4, 7-6 (5) en 6-3) met een verklaring die hij oplas van zijn mobiele telefoon.

De 26-jarige Amerikaan beschuldigde de media onder meer van "demoniseren", "propaganda", "sensatiebeluste berichtgeving" en "ontmenselijking met pen en papier".

"Door een paar mensen te volgen op Twitter en een paar tweets te liken is mijn lot bezegeld in jullie ogen", zei Sandgren tegen de aanwezige journalisten. "Om een spannend verhaal te schrijven gaan jullie heel ver om van mij de man te maken die jullie heel graag willen dat ik ben."

"Jullie houden de propagandamachines in stand in plaats van dat jullie informatie onderzoeken vanuit allerlei verschillende invalshoeken en perspectieven."

Tweets

Sandgren, de nummer 97 van de wereld die tot deze maand nog nooit een partij gewonnen had op een Grand Slam-toernooi, kwam deze week niet alleen in het nieuws door zijn sterke spel in Melbourne.

Na zijn zege in de vierde ronde op maandag werd hij voor het eerst gevraagd naar zijn verleden op sociale media. Journalisten hadden ontdekt dat de Amerikaan verschillende mensen volgt en tweets heeft geliket die gelinkt zijn aan de extreemrechtse 'alt-right-beweging'.

Sandgren stelde na zijn partij tegen Dominic Thiem in de vierde ronde dat hij geen supporter is van de alt-right-beweging en dat hij alleen "sommige content interessant vindt". "Het is belachelijk om te zeggen dat je in alles gelooft wat een persoon gelooft, alleen omdat je hem of haar volgt op Twitter".

De strenggelovige Amerikaan besloot dinsdag wel om al zijn tweets te verwijderen. In een interview met ESPN legde hij uit dat hij zich niet schaamde voor de tweets, maar dat hem een goed idee leek om met "een soort schone lei" te beginnen.

Vragen

Na zijn nederlaag tegen Chung op woensdag wilde Sandgren na het voorlezen van zijn verklaring geen vragen meer beantwoorden over zijn sociale media-verleden.

"Ik vind het prima om over tennis te praten", zei hij. "Ik vind het prima om over een heleboel onderwerpen te praten. Maar ik heb het gevoel dat dit onderwerp inmiddels heel ver van tennis verwijderd is."