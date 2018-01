Nadal moet drie weken rust houden met heupblessure

Het management van de 31-jarige Spanjaard meldt dat uit medisch onderzoek in een ziekenhuis in Melbourne is gebleken dat Nadal een kleine maand niet kan spelen. Hij streeft naar een rentree eind februari bij het ATP-toernooi van Acapulco in Mexico.

De zestienvoudig Grand Slam-winnaar moest dinsdag door de kwetsuur opgeven in de vijfde set van zijn partij tegen de Kroaat Marin Cilic. Hij klaagde nadien over de ondergrond van de tennisbaan in Melbourne. Die zou te hard zijn en daardoor blessures in de hand werken.

Nadal blijft ook na de Australian Open aanvoerder van de wereldranglijst, zelfs als Roger Federer, die tweede staat, het toernooi wint.

In november liep Nadal een knieblessure op, waardoor hij bijna twee maanden uitgeschakeld was. Op de Australian Open maakte hij zijn rentree op de ATP Tour.