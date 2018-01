Federer voor veertiende keer in halve finales Australian Open

Federer, die sinds 2004 alleen in 2015 (derde ronde) niet de halve finales bereikte in Melbourne, rekende in de Australische avond in zijn kwartfinale in drie sets af met de als negentiende geplaatste Tomas Berdych: 7-6 (1), 6-3 en 6-4.

De titelverdediger heeft geen set verloren in zijn eerste vijf partijen op de Australian Open. Hij is de oudste halvefinalist op een Grand Slam sinds de Amerikaan Jimmy Connors in 1991 op 38-jarige leeftijd de laatste vier bereikte op de US Open en de oudste halvefinalist op de Australian Open sinds Ken Rosewall in 1977.

De 32-jarige Berdych is nu drie keer op rij uitgeschakeld door Federer bij het eerste Grand Slam van het jaar. In 2017 verloor hij in de derde ronde in Australië in drie sets van de huidige nummer twee van de wereld en twee jaar geleden strandde de Tsjech - wederom in drie sets - ook in de kwartfinales tegen Federer.

In totaal boekte de 19-voudig Grand Slam-winnaar woensdag zijn twintigste zege op Berdych in 26 onderlinge duels.

IJzersterk

De Tsjech begon nog ijzersterk aan de partij in de Rod Laver Arena. Hij brak Federer direct in diens eerste servicegame en liep uit naar een 5-2 voorsprong. Na een lange game op 5-3 brak de Zwitser terug en de vijfvoudig winnaar van de Australian Open was vervolgens duidelijk de beste in de tiebreak (7-1).

Federer, die in de hele partij liefst 39 meer winners produceerde dan Berdych (22 om 61), schakelde vanaf de tweede set nog een tandje bij en gaf zijn tegenstander amper kansen. Een break op 5-3 was voldoende voor winst in de tweede set.

In set drie kende Berdych nog een laatste stuiptrekking door Federer op 1-2 terug te breaken, maar in de game daarna verloor de Tsjech direct weer zijn service. Daarmee was zijn verzet definitief gebroken. Federer sloeg op 5-4 toe op zijn eerste matchpoint.

Chung

Hyeon Chung bereikte eerder op woensdag voor het eerst in zijn carrière en als eerste Zuid-Koreaan ooit de halve finales van een Grand Slam. Het 21-jarige talent versloeg in de kwartfinales in Melbourne in drie sets de Amerikaan Tennys Sandgren: 6-4, 7-6 (5) en 6-3.

Chung, die eerder in Melbourne al de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev en zesvoudig winnaar Novak Djokovic had uitgeschakeld, domineerde de partij.

In de eerste set had de 21-jarige Zuid-Koreaan aan één break genoeg tegen Sandgren, die op weg naar de kwartfinale toptienspelers Stan Wawrinka en Dominic Thiem had verslagen.

In de tweede set kwam de 27-jarige Sandgren terug van een break achterstand, maar moest de Amerikaan toch buigen in de tiebreak.

Feestvieren

In de derde set liep Chung, de huidige nummer 59 van de wereldranglijst, al snel verder uit. Na één matchpoint op 5-2 op de service van de Amerikaan, kreeg hij er vervolgens meerdere op eigen service. Sandgren, de nummer 97 van de wereld, stribbelde nog even tegen, maar Chung greep in een spannende game alsnog de zege.

"Ik wacht nog even met feestvieren. Ik wil de focus erop houden en dat zeg ik tegen al mijn fans in Zuid-Korea. Ik ben nog niet klaar hier", zei Chung.

Dinsdag plaatsten de Kroaat Marin Cilic en de Brit Kyle Edmund zich al voor de eerste halve finale.