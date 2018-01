Chung eerste Zuid-Koreaan in halve finale Grand Slam

Chung, die eerder in Melbourne al de als vierde geplaatste Duitser Alexander Zverev en zesvoudig winnaar Novak Djokovic had uitgeschakeld, domineerde de partij. In de eerste set had de 21-jarige Zuid-Koreaan aan één break genoeg.

In de tweede set kwam de 27-jarige Sandgren terug van een break achterstand, maar moest de Amerikaan toch buigen in de tiebreak.

In de derde set liep Chung, de huidige nummer 59 van de wereldranglijst, al snel verder uit. Na één matchpoint op 5-2 op de service van de Amerikaan, kreeg hij er vervolgens meerdere op eigen service. Sandgren, de nummer 97 van de wereld, stribbelde nog even tegen, maar Chung greep in een spannende game alsnog de zege.

Federer

In de halve finale staat Chung tegenover de winnaar van de partij tussen titelverdediger Roger Federer en Tomas Berdych. De Zwitser en de Tsjech spelen later op woensdag hun kwartfinale.

Dinsdag plaatsten de Kroaat Marin Cilic en de Brit Kyle Edmund zich al voor de eerste halve finale.