Halep en Kerber overtuigend naar halve finale Australian Open

Halep staat voor het eerst in haar carrière in de halve finales van de Australian Open. De nummer één van de wereld was in de kwartfinale met 6-3 en 6-2 duidelijk te sterk voor Karolina Pliskova.

Bij zeven eerdere deelnames in Melbourne kwam de 26-jarige Halep nooit verder dan de kwartfinales. De Roemeense heeft nog nooit een Grand Slam gewonnen. Op Roland Garros verloor ze in 2014 en 2017 de finale.

Pliskova, de nummer zes van de wereld, verloor tegen Halep bijna de helft van haar servicegames. Halep verloor alleen haar eerste opslagbeurt, waardoor ze in de eerste set met 0-3 achterkwam.

Daarna won Halep liefst negen games op rij, zodat ze de eerste set met 6-3 won en in de tweede een 3-0 voorsprong nam. Die marge bleek voldoende om de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Kerber

Kerber drong eveneens moeiteloos door tot de laatste vier. De 30-jarige Duitse versloeg in ruim een uur de Amerikaanse Madison Keys in twee sets: 6-1 en 6-2.

Kerber schreef de Grand Slam in 2016 op haar naam. Na een mindere periode is de voormalig nummer één van de wereld afgezakt naar de zestiende plek.

Met de 22-jarige Keys trof ze in de kwartfinales de finaliste van het vorige Grand Slam-toernooi, de US Open. De Amerikaanse nummer twintig van de wereld verloor in september in New York van haar landgenote Sloane Stephens.

Tegen de Duitse had Keys niets in te brengen. Kerber had even moeite om haar eerste opslagbeurt te winnen, nadat ze de Amerikaanse al had gebroken. Daarna stoomde ze door naar 4-0 en 6-1 in de eerste set. Ook in de tweede set kwam Keys er op een kleine opleving na niet aan de pas: 6-2.

De andere halve finale gaat donderdag tussen de Belgische Elise Mertens en de Deense Caroline Wozniacki.