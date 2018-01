Mischa Zverev krijgt hoogste boete ooit voor 'wanprestatie' op Grand Slam

De Grand Slam Board van de internationale tennisfederatie ITF voerde onlangs een nieuwe regel in, waardoor het prijzengeld afgepakt kan worden van spelers die opgeven of ondermaats presteren in de openingsronde van een toernooi.

Op die manier hoopt de ITF geblesseerde spelers te ontmoedigen toch aan een toernooi te beginnen voor het prijzengeld en het aantal opgaves in de eerste ronde terug te dringen.

Zverev werd dinsdag het eerste 'slachtoffer' van die regel. De als 32e ingeschaalde Duitser staakte bij een achterstand van 2-6, 1-4 tegen de Zuid-Koreaanse revelatie Chung de strijd en moest 45.000 van zijn in totaal 47.000 dollar weer inleveren.

De boete voor de oudere broer van toptalent Alexander Zverev is de hoogste die ooit is opgelegd vanwege een ondermaatse prestatie op een Grand Slam. Andere spelers kregen wel al eens hogere boetes, zoals Serena Williams en Fabio Fognini, maar dat was vanwege wangedrag.

Wimbledon

In de nieuwe regelgeving hebben spelers die zich vóór hun eersterondepartij al terugtrekken nog wel recht op vijftig procent van het prijzengeld. De andere helft gaat naar de 'lucky loser', die de vrijgekomen plaats in het hoofdschema inneemt.

De ITF besloot de reglementen in november aan te scherpen naar aanleiding van het hoge aantal opgaves van afgelopen zomer op Wimbledon. Zo gaven de tegenstanders van Roger Federer en Novak Djokovic al binnen drie kwartier op vanwege bestaande blessures.

Chung

Chung, die profiteerde van de opgave van Zverev, is nog altijd actief in het toernooi. De 21-jarige Zuid-Koreaan won ook knap van Daniil Medvedev, Alexander Zverev en Djokovic en speelt in de nacht van dinsdag op woensdag in de kwartfinales tegen de eveneens verrassende Tennys Sandgren.

Zverev drong vorig jaar nog door tot de kwartfinales in Melbourne, waarin hij uiteindelijk sneuvelde tegen de latere kampioen Federer. Dat was zijn beste prestatie ooit op een Grand Slam.