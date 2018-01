Nadal na opgave kritisch op 'te harde' ondergrond in Melbourne

De nummer één van de wereld moest de strijd tegen Marin Cilic op het hardcourt staken vanwege een heupblessure. De stand was op dat moment 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2 en 2-0 in het voordeel van zijn Kroatische opponent.

"Te veel spelers raken geblesseerd en dat geeft te denken", aldus de 31-jarige Nadal. "Het ging drie sets lang goed en in de vierde voelde ik dat er iets in schoot. Bij een beweging, ik dacht een dropshot."

De Spanjaard, die in aanloop naar de Australian Open al kampte met een knieblessure, hoopt dat de organisatie zijn kritiek ter harte neemt. "Ik weet dat dit misschien niet het juiste moment is omdat het toernooi nog in volle gang is, maar de organisatie moet toch eens meer rekening gaan houden met de gezondheid van de spelers."

Het was pas de tweede keer in het professionele tijdperk dat de nummer één van de plaatsingslijst moest opgeven in Melbourne. Björn Borg ging Nadal in 1977 voor.

Afwachten

Zestienvoudig Grand Slam-winnaar Nadal hoopt dat zijn blessure meevalt. "Ik weet nu nog niet hoe erg het is, met dit type spierblessures moet je even afwachten. Morgen zal ik me verder laten onderzoeken", zei hij.

Nadal gaf pas voor de tweede keer in zijn loopbaan op tijdens een Grand Slam. Acht jaar geleden deed hij dat eveneens in de kwartfinales van de Australian Open. Destijds was Andy Murray zijn tegenstander.

Cilic, de nummer zes van de plaatsingslijst, treft in de halve finales de ongeplaatste Brit Kyle Edmund, die verrassend de laatste vier haalde door de als derde gerangschikte Grigor Dimitrov uit te schakelen.