Nadal geeft geblesseerd op in Melbourne, Wozniacki naar halve finales

De stand bij Nadal-Cilic was op het moment dat de nummer één van de plaatsingslijst opgaf 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2 en 2-0 in het voordeel van de 29-jarige Kroaat.

Nadal (31) kampte in aanloop naar de Australian Open al met een knieblessure en nu heeft hij dus last van zijn heup. In de vijfde set van zijn partij tegen Cilic speelde de Spanjaard met een van pijn vertrokken gezicht alvorens hij besloot op te geven.

Nadal won de Australian Open in 2009. De nummer één van de wereld was bovendien drie keer verliezend finalist op het Grand Slam-toernooi in Melbourne.

Cilic staat voor de vijfde keer in de halve finale van een Grand Slam-toernooi. In 2010 en 2015 was dat stadium op respectievelijk de Australian Open en de US Open het eindstation, vorig jaar was hij uiteindelijk verliezend finalist op Wimbledon en in 2014 won hij de US Open.

Björn Borg

Het was pas de tweede keer in de historie dat de nummer één van de plaatsingslijst moest opgeven in Melbourne. Björn Borg ging Nadal in 1977 voor.

Nadal gaf bovendien pas voor de tweede keer in zijn loopbaan op tijdens een Grand Slam. Acht jaar geleden deed hij dat eveneens in de kwartfinales van de Australian Open. Destijds was Andy Murray zijn tegenstander.

Cilic, de nummer zes van de plaatsingslijst, treft nu de ongeplaatste Brit Kyle Edmund, die verrassend de laatste vier haalde door de als derde gerangschikte Grigor Dimitrov uit te schakelen.

Woensdag staan met Tennys Sandgren en Hyeon Chung in de derde kwartfinale twee andere ongeplaatste spelers tegenover elkaar. Tomas Berdych en vijfvoudig Australian Open-winnaar Roger Federer strijden om het laatste halvefinaleticket.

Wozniacki

Bij de vrouwen had Wozniacki, die als nummer twee van de plaatsingslijst eerder Kiki Bertens uitschakelde, wel succes. De Deense had wat moeite met de ongeplaatste Carla Suarez Navarro, maar was toch duidelijk de beste: 6-0, 6-7 (3) en 6-2.

In de eerste set gaf Wozniacki haar Spaanse opponent stof tot nadenken, want ze pakte die set zonder ook maar een game af te staan. Suarez Navarro bood vervolgens meer tegenstand en dat leverde haar zelfs winst van de tweede set op, maar het kwaliteitsverschil was uiteindelijk toch te groot.

Voormalig nummer één van de wereld Wozniacki, die nog nooit een Grand Slam won en in 2011 al eens in de halve finales stond in Melbourne, gaat de strijd om een finaleplek aan met de Belgische Elise Mertens. Zij won eerder op de dag verrassend van de als vierde ingeschaalde Elina Svitolina.

Woensdag staan de andere twee kwartfinales op het programma, waarin de als eerste geplaatste Simona Halep het opneemt tegen Karolina Pliskova en Angelique Kerber tegenover Madison Keys staat.