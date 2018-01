Davis Cup-team met vertrouwde namen tegen titelverdediger Frankrijk

Net als in de voorgaande Davis Cup-ontmoetingen kiest Haarhuis voor Robin Haase, Tallon Griekspoor, Thiemo de Bakker en Jean-Julien Rojer.

Vaste kracht Rojer haakte voor de vorige Davis Cup-wedstrijd tegen Tsjechië weliswaar af met een knieblessure en werd toen vervangen door Matwé Middelkoop, maar de dubbelspecialist is al geruime tijd weer fit.

Oranje bereikte in september na vier jaar weer de Wereldgroep door zich in de play-offs langs de Tsjechen te knokken. In november werd bekend dat Frankrijk de eerstvolgende tegenstander is op het hoogste niveau.

Tsonga

De Franse bondscoach Yannick Noah selecteerde naast kopman Jo-Wilfried Tsonga - de nummer vijftien van de wereld - Lucas Pouille (18), Richard Gasquet (31), Pierre-Hugues Herbert (74) en Nicolas Mahut (107).

In november kroonden de Fransen zich voor het eerst in zestien jaar tot Davis Cup-winnaar. In de finale werd België met 3-2 verslagen. Eerder wonnen ze de Davis Cup in 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 en dus 2001.

Olympic Hall

Frankrijk speelt thuis tegen Nederland en heeft de Olympic Hall in Albertville, waar in 1992 de Olympische Winterspelen werden gehouden, uitgekozen als locatie. Er wordt gespeeld op een hardcourtbaan.

De hal in de Alpen biedt plaats aan zo'n 6200 toeschouwers. De wedstrijden tussen Frankrijk en Nederland worden van 2 tot en met 4 februari gespeeld.

Hongarije-België, Groot-Brittannië-Spanje, Canada-Kroatië, Kazachstan-Zwitserland, Australië-Duitsland en de Verenigde Staten-Servië zijn de andere affiches in de eerste ronde.