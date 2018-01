Edmund (23) ten koste van Dimitrov voor het eerst in halve finale Grand Slam

Edmund is slechts de nummer 49 van de ATP-ranking. De in Zuid-Afrika geboren Brit kwam nog nooit verder dan de vierde ronde van een Grand Slam.

Voor de 26-jarige Dimitrov betekent de uitschakeling dat hij opnieuw geen topprestatie neerzet op een Grand Slam. De Bulgaar boekte vorig jaar met de zege in de ATP-finals in Londen het grootste succes in zijn carrière.

Maar bij dertig Grand Slam-deelnames haalde hij slechts tweemaal een halve finale en werd hij inclusief dinsdag twee keer uitgeschakeld in de kwartfinale.

Vorig jaar was Dimitrov in Melbourne heel dicht bij zijn eerste Grand Slam-finale. In de halve eindstrijd trok Rafael Nadal in een vijfsetter aan het langste eind.

Edmund en Dimitrov kregen beiden genoeg kansen op de service van de tegenstander. De Brit dwong liefst vijftien breakpoints af, waarvan hij er vijf benutte. De Bulgaar kreeg negen breakkansen en wist driemaal op de opslag van zijn opponent een game te pakken.

In de halve eindstrijd staat Edmund donderdag tegen Nadal of Marin Cilic. De nummers één en zes van de wereld spelen later op dinsdag tegen elkaar in de kwartfinale.