Edmund (23) ten koste van Dimitrov voor het eerst in halve finale Grand Slam

Edmund is de nummer 49 van de ATP-ranking. De in Zuid-Afrika geboren Brit kwam nog nooit verder dan de vierde ronde van een Grand Slam.

Voor de 26-jarige Dimitrov betekent de uitschakeling dat hij opnieuw geen topprestatie neerzet op een Grand Slam. De Bulgaar boekte vorig jaar met de zege in de ATP-finals in Londen het grootste succes in zijn carrière.

Bij dertig Grand Slam-deelnames haalde hij slechts tweemaal een halve finale (in 2014 op Wimbledon en vorig jaar in Melbourne) en werd hij inclusief dinsdag twee keer uitgeschakeld in de kwartfinales.

Edmund en Dimitrov kregen beiden genoeg kansen op de service van de tegenstander. De Brit dwong liefst vijftien breakpoints af, waarvan hij er vijf benutte. De Bulgaar kreeg negen breakkansen en wist driemaal op de opslag van zijn opponent een game te pakken.

Vorig jaar

Vorig jaar was Dimitrov in Melbourne heel dicht bij zijn eerste Grand Slam-finale. In de halve eindstrijd trok Rafael Nadal in een vijfsetter aan het langste eind.

In de halve finale staat Edmund donderdag tegenover Marin Cilic. De nummer zes van de wereld overleefde later op de dag de kwartfinales doordat tegenstander Nadal opgaf.

Tomas Berdych-Roger Federer en Tennys Sandgren-Hyeon Chung zijn de andere kwartfinalepartijen in Melbourne.

Gemengd dubbel

Het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer is in de tweede ronde van het gemengd dubbel uitgeschakeld. Het als achtste geplaatste Canadees/Kroatische duo Gabriela Dabrowski/Mate Pavic was in twee sets te sterk: 6-1 en 6-3.

Dubbelspecialist Rojer lag er in het mannendubbel ook al uit. Hij verloor met zijn vaste partner Horia Tecau uit Roemenië in de tweede ronde. Schuurs kwam in het vrouwendubbel met haar Belgische partner Elise Mertens niet verder dan de eerste ronde.

De enige Nederlander die nog actief is op de Australian Open is Matwé Middelkoop. Hij speelt donderdag de kwartfinale van het gemengd dubbel met de Zweedse Johanna Larsson aan zijn zijde. Ze nemen het op tegen Gabriela Dabrowski ui Canada en de Kroaat Mate Pavic.