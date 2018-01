Mertens verrassend langs Svitolina naar halve finale Australian Open

Mertens had vanaf het begin het initiatief. Bij 1-1 in de eerste set brak de Belgische nummer 37 van de wereld haar tegenstandster uit Oekraïne en op 4-2 deed ze dat nog een keer.

Nadat Mertens de eerste set met 6-4 had gewonnen, was de tegenstand van Svitolina gebroken. De Vlaamse liep uit naar 5-0 waarna ze de wedstrijd zelf uitserveerde.

Met een overtuigende backhand bezorgde ze zichzelf in Melbourne een plek bij de laatste vier. Daar wacht haar de winnares van de partij tussen de Spaanse Carla Suárez Navaro en de Deense Caroline Wozniacki.

Mertens staat voor het eerst op het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Belgische kwam in goede vorm naar Melbourne, nadat ze eerder deze maand haar titel op het toernooi van Hobart had geprolongeerd. In haar vijf partijen op de Australian Open heeft ze nog geen set verloren.

Agressief

''Hier heb ik geen woorden voor, ik weet niet wat ik moet zeggen", zei Mertens na afloop op de baan. ''Ik word een beetje overvallen door emoties."

Ze had vooraf gedacht dat het lastig zou gaan worden tegen Svitolina. ''Ik wilde agressief spelen", vertelde ze haar plan van aanpak. ''Ik was zenuwachtig op het einde, maar het is gelukt."

Ze bedankte uitvoerig haar laatste landgenote die het zo ver schopte op de Australian Open, voormalig nummer één van de wereld Kim Clijsters. Mertens traint in België op de academie van Clijsters.