Realistische Djokovic ziet potentiële toptienspeler in 'muur' Chung

Djokovic, voormalig nummer één van de wereld en zesvoudig winnaar in Melbourne, moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de ongeplaatste Chung, die indruk maakte door op veel slagen een antwoord te hebben.

"Ik wil het niet teveel over mijn blessure hebben, want dan doe ik Chung tekort. Hij verdient alle lof", aldus de 30-jarige Djokovic, die de afgelopen maanden een elleboogblessure had en zich in zijn partij tegen de Zuid-Koreaan wederom liet behandelen.

"Chung heeft het absoluut in zich om een toptienspeler te worden. Of hij dat gaat halen, hangt van hemzelf af. Hij werkt hard en is gedisciplineerd, aardig en rustig. Je ziet dat hij om zijn carrière geeft en ik weet zeker dat dat tot goede resultaten zal leiden in de toekomst."

Djokovic werd soms moedeloos van het spel van zijn opponent. "Hij was beter en verdiende de zege. Als hij in de problemen kwam, antwoordde hij met ongelooflijke slagen. Hij was als een muur. Heel indrukwekkend."

Elleboog

Djokovic, die op de wereldranglijst de veertiende plek bezet, ging toch nog even in op zijn elleboogblessure. "Het is niet best. Ik kreeg pijn aan het eind van de eerste set en dat werd steeds erger", zei hij.

"Het is natuurlijk frustrerend dat ik in aanloop naar de Australian Open zoveel tijd had en alsnog niet helemaal ben hersteld. Ik hoop dat het snel beter gaat en dat ik weer maximaal kan presteren. Vandaag lukte dat niet."

De jonge Chung (21) was vanzelfsprekend in de wolken met zijn prestatie. "Deze overwinning is voor mijn land", zei hij. "Ik denk dat tennis daar vanaf nu in opkomst is."

"Ik kijk op tegen Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal. Ze zijn mijn idolen. Ik ben heel blij dat ik tegen Djokovic mocht spelen en door mijn zege zijn mijn dromen uitgekomen."

Nadal, Federer, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Tomas Berdych, Kyle Edmund en Tennys Sandgren schaarden zich net als Chung onder de laatste acht in Melbourne.