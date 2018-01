Federer zonder setverlies naar kwartfinales Australian Open

Federer was in drie sets te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics. De titelverdediger trok de partij met 6-4, 7-6 (3) en 6-2 naar zich toe.

Daardoor is de Zwitser dit jaar nog altijd zonder setverlies in Melbourne. Tegen Fucsovics kwam de nummer twee van de wereld voor de tweede keer in een tiebreak terecht. De Duitser Jan-Lennard Struff wist in de tweede ronde ook een tiebreak af te dwingen.

Federer bereikte voor de 52e keer in zijn carrière de kwartfinale van een Grand Slam. De 19-voudig Grand Slam-winnaar won de Australian Open in 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017.

De 37-jarige Zwitser kan bij een eindzege in Melbourne het record van Roy Emerson en Novak Djokovic evenaren, zij wonnen de Australian Open ieder zesmaal.

Berdych

In de kwartfinale staat Federer woensdag tegenover de als negentiende geplaatste Berdych. De Tsjech had weinig moeite met de als 25e ingeschaalde Fabio Fognini. Het duel in de Margaret Court Arena eindigde in 6-1, 6-4 en 6-4.

De 32-jarige Berdych stond al tweemaal in de halve finale in Melbourne en werd vier keer in de kwartfinale uitgeschakeld. Zijn enige Grand Slam-finale speelde en verloor hij in 2010 op Wimbledon.

In de kwartfinale speelt Berdych vermoedelijk tegen Roger Federer. De titelverdediger speelt maandag in de vierde ronde tegen de Hongaar Marton Fucsovics.

Vrouwen

Bij de vrouwen plaatste Kerber zich ten koste van Su-Wei Hsieh voor de kwartfinales. De speelster uit Taiwan wist de eerste set nog te winnen, maar moest na ruim twee uur spelen het onderspit delven tegen de 20-jarige Duitse: 4-6, 7-5 en 6-2.

Kerber won de Grand Slam in Melbourne in 2016. Wil ze die prestatie evenaren, moet ze eerst afrekenen met de Amerikaanse Madison Keys, die eerder in twee sets won van de Française Caroline Garcia: 6-3 en 6-2.

De 22-jarige Amerikaanse had in de Rod Laver Arena in Melbourne een uur en acht minuten nodig om de volgende ronde te bereiken. Keys verloor vorig jaar de finale van de US Open en in Melbourne haalde ze in 2015 de halve finales.