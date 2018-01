Federer oudste kwartfinalist Australian Open sinds 1977, Halep ook verder

Federer, die op 8 augustus zijn 37e verjaardag viert, was in drie sets te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics: 6-4, 7-6 (3) en 6-2. Het record van oudste kwartfinalist op de Australian Open heeft hij overigens nog lang niet te pakken. Ken Rosewall was in 1977 43 jaar toen hij de laatste acht bereikte.

Met de soevereine zege op Fucsovics, nummer 80 van de wereld, blijft Federer op koers voor zijn zesde eindzege in Melbourne, na 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017. Alleen Roy Emerson en Novak Djokovic wonnen de Australian Open al zes keer en zijn daarmee recordhouder.

Tegenstander van Federer in de kwartfinales wordt de als negentiende geplaatste Tomas Berdych. De Tsjech, die al twee keer de halve finales haalde op de Australian Open, had weinig moeite met de als 25e ingeschaalde Fabio Fognini: 6-1, 6-4 en 6-4.

Voor Thiem zit het toernooi erop. De Oostenrijker ging ten onder tegen de Tennys Sandgren, die eerder al Stan Wawrinka verslagen had. Het werd 6-2, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (7) en 6-3 voor de ongeplaatste Amerikaan. In de volgende ronde treft hij Hyeon Chung.

De Zuid-Koreaan was maandag verrassend te sterk voor Djokovic.

Vrouwen

Bij de vrouwen was favoriet Halep met 6-3 en 6-2 duidelijk te sterk voor de 20-jarige Naomi Osaka uit Japan. De 26-jarige Roemeense jaagt op haar eerste Grand Slam-zege. Ze kwam in Melbourne nooit verder dan de kwartfinales. Haar beste prestatie op een Grand Slam zijn twee verloren finales op Roland Garros, in 2014 en 2017.

Angelique Kerber plaatste zich ten koste van Su-Wei Hsieh voor de kwartfinales. De speelster uit Taiwan wist de eerste set nog te winnen, maar moest na ruim twee uur spelen het onderspit delven tegen de 30-jarige Duitse: 4-6, 7-5 en 6-2.

Kerber won de Grand Slam in Melbourne in 2016. Wil ze die prestatie evenaren, moet ze eerst in de kwartfinales afrekenen met de Amerikaanse Madison Keys, die in twee sets won van de Française Caroline Garcia: 6-3 en 6-2.

De 22-jarige Keys had een uur en acht minuten nodig om de volgende ronde te bereiken. Keys verloor vorig jaar de finale van de US Open en in Melbourne haalde ze in 2015 de halve finales.

Dubbelspel

Matwé Middelkoop heeft zijn verblijf in Melbourne nog even verlengd. Hij bereikte met de Zweedse Johanna Larsson de kwartfinales van het gemengd dubbelspel. Het duo won in twee sets van het als tweede geplaatste Australische koppel Casey Dellacqua en John Peers: 6-3 en 7-6 (5).

Larsson is in het vrouwendubbel de vaste partner van Kiki Bertens. Het duo verloor deze Australian Open al in de eerste ronde.

Middelkoop en Larsson kunnen in de kwartfinales van het gemengd dubbel stuiten op het Nederlandse duo Demi Schuurs/Jean-Julien Rojer. Dat koppel moet nog spelen in de tweede ronde.