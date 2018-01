Favoriet Halep ontsnapt op Australian Open, Kerber verslaat Sharapova

Halep, de nummer één van de plaatsingslijst, won pas na na drie uur en 45 minuten in drie sets (4-6, 6-4 en 15-13) van Lauren Davis.

Bij 11-10 in de beslissende set verspeelde Davis bij 0-40 op de service van Halep drie matchpoints op rij. Meteen na die verloren game moest de ongeplaatste Amerikaanse zich laten behandelen aan een blessure. Halep bleek daarna net iets fitter en maakte het karwei met horten en stoten af.

Halep werd in de afgelopen twee jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de Japanse Naomi Osaka die in twee sets Ashleigh Barty versloeg: 6-4 en 6-2.

Kerber

Kerber, die de Australian Open twee jaar geleden won, rekende in twee sets af met Sharapova, de winnaar van 2008. De nummer 21 van de plaatsingslijst stond slechts vier games af aan de Russin: 6-1 en 6-3.

In de achtste finales treft Kerber Su-Wei Hsieh uit Taiwan, die verrassend te sterk was voor Agnieszka Radwanska. De nummer 26 van de plaatsingslijst moest met 6-2 en 7-5 buigen.

Vorig weekeinde schreef Kerber het WTA-toernooi van Sydney op haar naam. Het was voor de voormalig nummer één van de wereld haar eerste toernooiwinst sinds de US Open in 2016.

Pliskova

De als zesde geplaatste Karolina Pliskova staat net als Halep, Osaka, Kerber en Hsieh in de achtste finales. Ze was te sterk voor Lucie Safarova: 7-6 (6) en 7-5.

Ook de Amerikaanse Madison Keys (6-3 en 6-4 tegen Anna Bogdan), Caroline Garcia uit Frankrijk (6-3, 5-7 en 6-2 winst op Aliaksandra Sasnovich) en de Tsjechische Barbora Strycova (6-2 en 6-2 tegen Bernarda Pera) plaatsten zich voor de achtste finales.